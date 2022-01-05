Нові технології розробляють не лише автовиробники – переважну частину новацій для автомобільної промисловості створюють виробники компонентів. На виставці нових технологій компанія Bosch розповіла про кілька цікавих новинок.

Існує вірогідність, що у майбутньому дедалі більше автомобілів працюватимуть на електриці. Вони стануть більше взаємодіяти з учасниками дорожнього руху та навколишнім середовищем та надаватимуть пасажирам персоналізовані хмарні послуги: попередження про небезпечне керування або інформацію про умови на дорогах. Bosch демонструє інновації у галузі програмного та апаратного забезпечення. Компанія розробляє технології, які будуть використовуватися для автоматизованого керування функціями автомобіля.

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Віртуальний сонцезахисний козирок: Використання звичайних сонцезахисних козирків часто обмежує поле зору водія. Компанія Bosch вирішила цю проблему за допомогою нового прозорого екрана. Цифровий козирок підключений до камери у салоні, яка фіксує положення очей водія. Використовуючи інтелектуальні алгоритми на основі штучного інтелекту (ШІ), козирок аналізує цю інформацію та затемнює лише ту частину лобового скла, через яку сонце та інші джерела світла можуть впливати на водія. Решта лобового скла залишається прозорою, надаючи водієві повний огляд дороги.

Удосконалений модуль керування (ADM) - інтегрований блок для електромобілів: Щоб спростити розробку електромобілів та допомогти автовиробникам, Bosch презентує вдосконалений модуль ADM. ADM об'єднує трансмісію, гальма і кермо в інтегрований блок, який автовиробники можуть швидше і ефективніше впроваджувати в автомобілі. А спрощений інтерфейс та стандартна архітектура ПЗ забезпечать якісний зв'язок компонентів та стануть основою для нових функцій.

Ассистент технічного спеціаліста TPA – цифровий помічник: Ассистент технічного спеціаліста TPA є частиною екосистеми післяпродажного обслуговування, учасники якої обмінюються даними, необхідними для обслуговування автомобілів. Система працює на планшетах, ПК та інших пристроях. За допомогою ШІ було створено основу знань традиційних операцій з обслуговування клієнтів. У разі потреби в експертизі можна встановити зв'язок між експертом та технічним фахівцем, який працює з автомобілем. Це допомагає підвищити точність та ефективність при обслуговуванні та ремонті сучасних та складних автомобілів.