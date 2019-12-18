Производителей обвиняют в получении прибыли из сырья, которое добывают с использованием детского труда и нарушением всех возможных трудовых норм.

Несколько американских технологических гигантов обвиняют в использовании кобальта, который добывают дети в Демократической Республике Конго. Некоммерческая группа "Международные защитники прав" на этой неделе подала иск в Окружной суд США в Вашингтоне от имени 14 истцов, которые являются опекунами детей убитых или серьезно раненых в туннелях во время добычи кобальта в Конго. Ответчиками, названными в иске, являются Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Dell и Tesla.

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Кобальт является ключевым элементом в производстве литий-ионных аккумуляторов, которые есть в телефонах, ноутбуках и планшетах, а также аккумуляторов, используемых в электромобилях. Около 60% мирового запаса кобальта находится в Демократической Республике Конго. В 2016 году организация Amnesty International сообщила, что около 20% рабочих рудников – дети.

"Этот иск представляет собой кульминацию нескольких лет исследований ужасных условий добычи кобальта в ДРК. Я надеюсь, что наши усилия достойны мужественных семей, которые поделились с нами своими неизмеримыми муками, и справедливость и порядочность победят над стремлением получения прибыли любой ценой", – сказал профессор Сиддхарт Кара из команды истцов.

Некоторые из компаний-ответчиков уже прокомментировали ситуацию. Так, Apple заявила, что "глубоко привержена" ответственной добыче материалов и ежегодно публикует список своих источников кобальта, "100% которых принимают участие в независимых сторонних аудитах". Также производитель компьютерной техники и электроники добавляет, что в течение 2019 года компания вычеркнула из списка поставщиков 6 предприятий, которые не соответствовали требованиям.



Фото: один из работников шахты Касуло в Демократической Республике Конго, 2018 год / Sebastian Meyer/Pulitzercenter.org

Компания Dell заявила, что расследует обвинения в иске и всегда ответственно относится к выбору поставщиков: "Мы никогда сознательно не совершали операции с использованием любой формы принудительного труда, мошеннических практик привлечения или детского труда".

Google также заявляет, что кодекс поведения поставщика "строго запрещает" детский труд и подвержение детей опасности. "Мы готовы расследовать все случаи и исключать поставщиков, использующих детский труд, из своих глобальных сетей поставок".

Остальные компании, которые есть в списке ответчиков по иску, пока не обнародовали официальных заявлений по этому поводу.

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