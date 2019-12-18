Виробників звинувачують у отриманні прибутку з сировини, котру видобувають з використанням дитячої праці та порушенням усіх можливих трудових норм.

Кілька американських технологічних гігантів звинувачують у використанні кобальту, який видобувають діти в Демократичній Республіці Конго. Некомерційна група “Міжнародні захисники прав” цього тижня подала позов до Окружного суду США у Вашингтоні від імені 14 позивачів, які є опікунами дітей або вбитих або серйозно поранених у тунелях чи обрушеннях стін під час видобутку кобальту в Конго. Відповідачами, названими у позові, є Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Dell та Tesla.

Також цікаво: Транспортний департамент отримує мільйони доларів з продажу особистих данних водіїв

Кобальт є ключовим елементом у виробництві літій-іонних акумуляторів, що містяться в телефонах, ноутбуках та планшетах, а також акумуляторів, що використовуються в електромобілях. Близько 60% світового запасу кобальту знаходиться у Демократичній Республіці Конго. У 2016 році організація Amnesty International повідомила, що близько 20% робітників копалень – діти.

“Цей позов представляє собою кульмінацію кількох років досліджень жахливих умов видобутку кобальту в ДРК. Я сподіваюся, що наші зусилля гідні мужних родин, які поділилися з нами своїми незмірними муками, і що справедливість і порядність переможуть над прагненням отримання прибутку будь-якою ціною”, – сказав професор Сіддхарт Кара з команди позивачів.

Деякі з компаній-відповідачів вже прокоментували ситуацію. Так, Apple заявила, що “глибоко прихильна” відповідальному видобутку матеріалів та щорічно публікує список своїх джерел кобальту, “100% яких беруть участь у незалежних сторонніх аудитах”. Також виробник комп’ютерної техніки та електроніки додає, що протягом 2019 року компанія викреслила зі свого списку постачальників 6 підприємств, які не відповідали вимогам.



Фото: один з працівників шахти Касуло в Демократичній Республіці Конго, 2018 рік / Sebastian Meyer/Pulitzercenter.org

Компанія Dell заявила, що розслідує звинувачення в позові та завжди відповідально ставиться до вибору постачальників: “Ми ніколи свідомо не здійснювали операції з використанням будь-якої форми примусової праці, шахрайських практик вербування чи дитячої праці”.

Google також заявляє, що кодекс поведінки постачальника “суворо забороняє” дитячу працю та нараження дітей на небезпеку. “Ми готові розслідувати усі випадки та виключати постачальників, що використовують дитячу працю, зі своїх глобальних мереж поставок”.

Решта компаній, що є у списку відповідачів за позовом, поки не оприлюднювали офіційних заяв з цього приводу.

Читайте також: Tesla Cybertruck не зможе отримати сертифікат відповідності для продажу в Європі, якщо не адаптується