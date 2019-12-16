Инновационные особенности электрического пикапа могут помешать получению "пропуска" на наш континент.

Оптика, отсутствие внешних зеркал, металл кузова, который не сминается от удара, – эти аспекты Tesla Cybertruck требуют доработки, заявил эксперт организации SGS-TÜV Saar GmbH Штефан Теллер немецкому порталу Spiegel.

Также интересно: Тюнинг и рестайлинг Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck в такой форме, как есть, в Европу не пустят. Пикапу нужно скруглить свои углы. Штефан Теллер уверен, компании придется немало потратиться на доработку "Сайбертрак", чтобы получить разрешение на продажу. Представленный в конце ноября электрический пикап носит статус концепта и выйдет на рынок США не раньше 2021 года, а до Старого Света доберется в 2022 году, если все пойдет по плану.

Фото: Tesla Cybertruck / Tesla

К тому времени, фирме Илона Маска нужно обеспечить пикап необходимыми для сертификации элементами. Наибольшую опасность и проблемы Cybertruck эксперт видит в негибком кузове. По европейским требованиям передняя часть автомобиля должна иметь возможность поглощать энергию столкновений, сминаясь. Сомневаются эксперты и в наличии в конструкции пикапа зон программируемой деформации.

Фото: Tesla Cybertruck / Tesla, Motor1

С другой стороны, результаты краш-тестов автомобилей Tesla всегда были очень высокими, если не отличными, поэтому вряд ли команда разработчиков автомобиля могла забыть о такой важной вещи.

Также интересно: Послушайте, как звучит электрический Volkswagen ID3​​​​​​​