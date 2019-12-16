Інноваційні особливості електричного пікапа можуть стати на заваді отримання "пропуску" на наш континент.

Оптика, відсутність зовнішніх дзеркал, метал кузову, що не зминається від удару – ці аспекти Tesla Cybertruck потребують доопрацювання, заявив експерт організації SGS-TÜV Saar GmbH Штефан Теллер німецькому порталу Spiegel.

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Tesla Cybertruck в такій формі, як є, в Європу не пустять. Пікапу потрібно скруглити свої кути. Штефан Теллер впевнений, компанії доведеться чимало витратитись на доопрацювання “Сайбертрак”, аби отримати дозвіл на продаж. Представлений наприкінці листопада електричний пікап носить статус концепта і вийде на ринок США не раніше 2021 року, а Старого Світу дістанеться у 2022 році, якщо все йтиме за планом.

Фото: Tesla Cybertruck / Tesla

До того часу, фірмі Ілона Маска потрібно забезпечити пікап необхідними для сертифікації елементами. Найбільшу небезпеку та проблеми Cybertruck експерт вбачає у негнучкому кузові. За європейськими вимогами передня частина автомобіля повинна мати можливість поглинати енергію зіткнень, зминаючись. Сумніваються експерти і в наявності в конструкції пікапа зон програмованої деформації.

Фото: Tesla Cybertruck / Tesla, Motor1

З іншого боку, результати краш-тестів автомобілів Tesla завжди були дуже високими, якщо не відмінними, тож навряд чи команда розробників автомобіля могла забути про таку важливу річ.

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