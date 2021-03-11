Швейцарский банк UBS прогнозирует, что в ближайшие годы развернется битва за доминирование на рынке электромобилей (EV). Ее победителями станут Tesla и Volkswagen Group.

“Забудьте об акциях Nio, XPeng и других ярких производителей EV, потому что их отодвинет на второй план “взрослый” автогигант Volkswagen”, – предупреждают аналитики банка.

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UBS недавно повысил прогноз темпов внедрения электромобилей и заявил, что они займут 100% автомобильного рынка до 2040 года. Это означает, что призом в борьбе за доминирующее положение на рынке EV могут стать сотни миллиардов долларов.

“Если Tesla – это Apple электромобильного рынка, то Volkswagen – его Samsung”, утверждают в UBS, проводя параллели с другими высокотехнологичными сферами.

В ближайшие несколько лет Tesla и Volkswagen станут мировыми лидерами по продажам EV. Уже в следующем году Volkswagen догонит Tesla по общему объему проданных электромобилей. Обе компании смогут поставить на рынки около 1,2 миллиона EV каждая, заявили аналитики UBS во время телефонного разговора с представителями СМИ.

Volkswagen Group владеет такими брендами, как Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini и Porsche (а также Škoda и SEAT). В прошлом году компания обогнала Tesla в Европе – крупнейшем в мире рынке электромобилей после Китая. В настоящее время Volkswagen контролирует от 20% до 25% рынка в этом ключевом регионе.

VW также предлагает одну из своих моделей автопроизводителям-долгожителям, которые стремятся заняться электромобилями. При этом UBS назвал Volkswagen “лучшим примером перехода на электромобили” в глобальном автомобильном пространстве.

“Мы думаем, что сейчас самое время сделать ставку на [этого] автопроизводителя, – сказал аналитик UBS Патрик Хаммел. – Речь идет о как можно более быстром росте [производства], потому что его масштаб станет фактором доходности”.

В UBS прогнозируют, что к 2025 году между электрическими и неэлектрическими транспортными средствами будет установлен паритет стоимости производства. Сейчас электромобили примерно на $5 тысяч дороже своих бензиновых и дизельных “одноклассников”. Средняя операционная маржа для EV к тому времени должна вырасти до 7% с 1% в 2020 году. Это будет означать достижение паритета маржи между электромобилями и традиционными автомобилями в течение ближайших четырех лет.

2 марта аналитики UBS повысили целевую цену акций Volkswagen с €200 ($237) до €300. В швейцарском банке считают, что акции, которые торговались 8 марта во Франкфурте по цене около €191, могут вырасти на 57% в следующие 12 месяцев.

При этом доля рынка Tesla в Европе продолжает сокращаться, поскольку Китай вновь занимает лидирующие позиции в глобальной электромобильной гонке, и американская компания стремится максимально расширить свою долю на местном рынке.

Ключевой областью, в которой Volkswagen опережает компанию Tesla, является масштабируемость немецкой электромобильной платформы. В то же время Tesla по прежнему опережает Volkswagen в нескольких критически важных технических областях, отмечают в UBS.

В банке также считают, что в долгосрочной перспективе особую роль сыграет программное обеспечение, где Tesla со своей интегрированной электрической трансмиссией, “безжалостной инженерией”, цифровыми технологиями и функциями автономного вождения также опережает группу Volkswagen.

Как сообщал enkorr, в январе прошлого года Tesla обошла по капитализации Volkswagen. Несмотря на это, калифорнийский производитель уже несколько месяцев сдает конкурентам европейский рынок электромобилей. Если в 2019 году доля Tesla составляла 31%, то в 2020 году она снизилась до 13% европейского рынка.