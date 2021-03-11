Швейцарський банк UBS прогнозує, що в найближчі роки розгорнеться битва за домінування на ринку електромобілів (EV). Її переможцями стануть Tesla і Volkswagen Group.

"Забудьте про акції Nio, XPeng і інших яскравих виробників EV, тому що це їх відсуне на другий план "дорослий "автогігант Volkswagen", - попереджають аналітики банку.

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UBS недавно підвищив прогноз темпів впровадження електромобілів і заявив, що вони займуть 100% автомобільного ринку до 2040 р. Це означає, що призом в боротьбі за домінуюче становище на ринку EV можуть стати сотні мільярдів доларів.

"Якщо Tesla - це Apple електромобільного ринку, то Volkswagen - його Samsung", стверджують в UPS проводячи паралелі з іншими високотехнологічними сферами.

У найближчі кілька років Tesla і Volkswagen стануть світовими лідерами з продажу EV. Уже в наступному році Volkswagen наздожене Tesla за загальним обсягом проданих електромобілів. Обидві компанії зможуть поставити на ринки близько 1,2 млн EV кожна, заявили аналітики UBS під час телефонної розмови з представниками ЗМІ.

Volkswagen Group володіє такими брендами, як Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini і Porsche (а також Škoda і SEAT). У минулому році компанія обігнала Tesla в Європі - найбільшому в світі ринку електромобілів після Китаю. В даний час Volkswagen контролює від 20% до 25% ринку в цьому ключовому регіоні.

VW також пропонує одну зі своїх моделей автовиробникам-довгожителів, які прагнуть зайнятися електромобілями. При цьому UBS назвав Volkswagen "найкращим прикладом переходу на електромобілі" в глобальному автомобілебудівному просторі.

"Ми думаємо, що зараз саме час зробити ставку на [цього] автовиробника, - сказав аналітик UBS Патрік Хаммел. - Мова йде про якомога більш швидке зростання [виробництва], тому що його масштаб стане фактором прибутковості".

В UBS прогнозують, що до 2025 р між електричними та неелектричними транспортними засобами буде встановлений паритет вартості виробництва. Зараз електромобілі приблизно на $ 5 тис. Дорожче своїх бензинових і дизельних "однокласників". Середня операційна маржа для EV на той час має зрости до 7% з 1% в 2020 р .. Це буде означати досягнення паритету маржі між електромобілями і традиційними автомобілями протягом найближчих чотирьох років.

2 березня аналітики UBS підвищили цільову ціну акцій Volkswagen з € 200 ($ 237) до € 300. У швейцарському банку вважає, що акції, що торгувалися 8 березня у Франкфурті за ціною близько € 191, можуть вирости на 57% в наступні 12 місяців.

При цьому частка ринку Tesla в Європі продовжує скорочуватися, оскільки Китай знову займає лідируючі позиції в глобальній електромобільної гонці, і американська компанія прагне максимально розширити свою частку на місцевому ринку.

Ключовий областю, в якій Volkswagen випереджає компанію Tesla, є масштабованість німецької електромобільної платформи. У той же час Tesla як і раніше випереджає Volkswagen в декількох критично важливих технічних областях, відзначають в UBS.

У банку також вважають, що в довгостроковій перспективі особливу роль зіграє програмне забезпечення, де Tesla зі своєю інтегрованою електричною трансмісією, "безжальної інженерією", цифровими технологіями і функціями автономного водіння також випереджає групу Volkswagen.

Як повідомляв enkorr, в січні минулого року Tesla обійшла за капіталізацією Volkswagen. Незважаючи на це, каліфорнійський виробник вже кілька місяців здає конкурентам європейський ринок електромобілів. Якщо в 2019 році частка Tesla становила 31%, то в 2020 р вона знизилася до 13% європейського ринку.