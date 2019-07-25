Водитель не вписался в поворот и упал на детский сад.

Утром в понедельник 22 июля в Портленде (штат Орегон, США), владелец Tesla Model 3 ехал по крутой набережной и не рассчитал безопасную скорость. В резульата он въехал в зеленый забор, за которым внизу была площадка детского сада. К счастью, детское учреждение еще не работало, поэтому детей в нем не было. Автомобиль пролетел около 12 метров вниз и приземлился на бок. При этом он еще зацепил столб ограждения. Машина получила серьезные повреждения, хотя аварийная сигнализация работает до сих пор.

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К счастью, горе-водитель тоже серьезно не пострадал и смог покинуть место ДТП самостоятельно. Автомобиль, скорее всего, теперь попадет на страховой аукцион, где его смогут выкупить украинские умельцы превращения битых машин в "небитые, некрашеные".

Смотрите видео с места инцидента (на англ. языке):

Напомним, что по результатам краш-теста Tesla Model 3 оказалась одним из самых безопасных автомобилв в мире.