Водій не вписався в поворот та впав на дитячий садок.

Вранці в понеділок 22 липня в Портленді (штат Орегон, США), власник Tesla Model 3 їхав по крутій набережній та не розрахував безпечну швидкість. В резульаті він в’їхав зелену огорожу, за якою внизу був майданчик дитячого садочку. На щастя, дитячий заклад ще не працював, тому дітей на ньому не було. Автомобіль пролетів близько 12 метрів вниз та приземлився на бік. При цьому він ще зачепив стовп огорожі. Машина отримала серйозні пошкодження, хоча аварійна сигналізація працює й досі.

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На щастя, горе-водій теж серйозно не постраждав та зміг покинути місце ДТП самостійно. Автомобіль, швидше за все, тепер портапить на страховий аукціон, де його зможуть викупити українські умільці перетвореня битих машин на “небиті, нефарбовані”.

Дивітсья відео з місця інциденту (на англ. мові):

Нагадаємо, що за результатами краш-тесту Tesla Model 3 виявилась одним з найбезпечніших автомобілв у світі.