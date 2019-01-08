Американская компания Tesla Inc. 7 января начала строительство завода по производству автомобилей в Шанхае.

Об этом в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск. "С нетерпением жду запуска строительства завода Gigafactory в Шанхае сегодня!", − сообщил Маск.

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"Планируем завершить начальное строительство летом, начать производство Model 3 к концу года и достичь массового производства в следующем году", – добавил он.

В октябре прошлого года Tesla приобрела земельный участок в окрестностях Шанхая для строительства первого завода в Китае. Площадь участка в Линане, в 75 км к юго-востоку от центра Шанхая, составляет почти 865 тыс. кв. м.

Сначала завод Gigafactory будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое.