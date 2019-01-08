Компактный электромобиль Uniti One, по мнению некоторых изданий, лучшая машина, которая может сойти с конвейера в 2019 году.

Главным преимуществом модели является мощная батарея, способная обеспечить бесперебойный ход машины на расстояние 240 километров. Для электромобиля, передвигающегося по городским магистралям, это очень хороший показатель. Мощность двигателя — 163 лошадиных силы, максимальная скорость — 130 километров в час.

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Первоначально выпуск электрокаров Uniti One планировалось начать на родине проекта. В Швеции. Но планы поменялись и теперь, автомобили, вероятнее всего, будут собираться в Грузии