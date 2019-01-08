Компактний електромобіль Uniti One, на думку деяких видань, найкраща машина, яка може зійти з конвеєра в 2019 році.

Головною перевагою моделі є потужна батарея, здатна забезпечити безперебійний хід машини на відстань 240 кілометрів. Для електромобіля, що пересувається міськими магістралями, це дуже хороший показник. Потужність двигуна – 163 кінських сили, максимальна швидкість – 130 кілометрів на годину.

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Спочатку випуск електрокарів Uniti One планувалося почати на батьківщині проекту – В Швеції. Та плани змінилися, і тепер автомобілі, найімовірніше, збиратимуться в Грузії.