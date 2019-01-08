Британський центр досліджень GoCompare Car Insurance представив власне дослідження, яке показало, що найнебезпечнішими водіями є власники німецьких автомобілів.
Як виявилося, водії німецьких автомобілів найчастіше є порушниками ПДР і винуватцями ДТП. Принаймні так сказали британські вчені з організації GoCompare Car Insurance.
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Лідером "небезпеки" в рейтингу є водій BMW 4-Series 420d. Незважаючи на те, що BMW очолює список, інші німецькі бренди з великої трійки Mercedes Benz і Audi відстають не набагато. Якщо поглянути на десятку найчастіших порушників ми побачимо наступну картину:
- BMW 420d (17,1%),
- Audi A5 (15,5%),
- Mercedes C220 (14,8%),
- Mercedes E220 (14,8%),
- Jaguar XF (14,3%),
- Mercedes CLA (14,3%),
- Mercedes GLC (14,0%),
- Audi Q7 (13,8%),
- Land Rover Range Rover (13,8%)
- Mercedes CLS (13,5%).
Найбільш відповідальними водіями виявилися власники:
- Vauxhall Agila (4,1%),
- Hyundai i10 (4,3%),
- Nissan Micra (4,4%),
- KIA Picanto (4,4%),
- Hyundai Getz (4,5%),
- Suzuki Alto (4,6%),
- Ford Ka (4,6%),
- Skoda Citigo (4,7%),
- Honda Jazz (4,8%)
- Fiat Panda (4,9%).
Зрозуміло, рейтинг трохи упереджений через особливості автомобілів. Цілком очевидно, що власники преміальних і потужних автомобілів, створених буквально для швидкої і екстремальної їзди будуть частіше фігурувати в зведеннях.
Порівнювати їх з компактними малолітражними автомобілями, які насилу можуть перевищити швидкість, навіть при бажанні – некоректно.