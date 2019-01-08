Британский центр исследований GoCompare Car Insurance представил собственное исследование, которое показало, что самыми опасными водителями являются владельцы немецких автомобилей.
Как оказалось, водители немецких автомобилей чаще всего являются нарушителями ПДД и виновниками ДТП. По крайней мере так сказали британские ученые из организации GoCompare Car Insurance.
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Лидером “опасности” в рейтинге является водитель BMW 4-Series 420d. Несмотря на то, что BMW возглавляет список, остальные немецкие бренды из большой тройки Mercedes Benz и Audi отстают не намного. Если взглянуть на десятку самых частых нарушителей мы увидим следующую картину:
- BMW 420d (17,1%),
- Audi A5 (15,5%),
- Mercedes C220 (14,8%),
- Mercedes E220 (14,8%),
- Jaguar XF (14,3%),
- Mercedes CLA (14,3%),
- Mercedes GLC (14,0%),
- Audi Q7 (13,8%),
- Land Rover Range Rover (13,8%)
- Mercedes CLS (13,5%).
Самыми ответственными водителями оказались владельцы:
- Vauxhall Agila (4,1%),
- Hyundai i10 (4,3%),
- Nissan Micra (4,4%),
- KIA Picanto (4,4%),
- Hyundai Getz (4,5%),
- Suzuki Alto (4,6%),
- Ford Ka (4,6%),
- Skoda Citigo (4,7%),
- Honda Jazz (4,8%)
- Fiat Panda (4,9%).
Разумеется, рейтинг немного предвзятый из-за особенностей автомобилей. Вполне очевидно, что владельцы премиальных и мощных автомобилей, созданных буквально для быстрой и экстремальной езды будут чаще фигурировать в сводках.
Сравнивать их с компактными малолитражными автомобилями, которые с трудом могут превысить скорость, даже при желании - не корректно.