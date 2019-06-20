Гоночная аркада называется Beach Buggy Racing 2.
Последнее обновление программного обеспечения для автомобилей Tesla открыла владельцам доступ к новой игре, управление которой осуществляется с помощью руля машины.
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Меню встроенных игр от Tesla расширилось. Коллекция классических игр Atari теперь включает также адаптированную Android-игру – Beach Buggy Racing 2. Управление в этом гоночном симуляторе осуществляется с помощью руля самого автомобиля. Одной из особенностей адаптации игры Tesla является то, что вид виртуальной машины игрока повторяет реальный автомобиль, на котором запущена игра. Геймплей позволяет играть и вдвоем: пассажир автомобиля может управлять своим персонажем с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы.
Для торможения водитель Tesla также может использовать физическую педаль, а вот ускоряться в игре аналогичным образом не получится. При нажатии на педаль акселератора Buggy Racing никак не отреагирует, а после выхода из игры водитель получит предупреждение системы безопасности.
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