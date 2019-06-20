Гоночна аркада називається Beach Buggy Racing 2.

Останнє оновлення програмного забезпечення для автомобілів Tesla відкрило власникам доступ до нової гри, управління якою здійснюється за допомогою керма машини.

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Меню вбудованих ігор від Tesla розширився. Колекція класичних ігор Atari тепер включає також адаптовану Android-гру – Beach Buggy Racing 2. Управління у цьому гоночному симуляторі здійснюється за допомогою керма самого автомобіля. Однією з особливостей адаптації гри Tesla є те, що вигляд віртуальної машинки гравця повторює реальний автомобіль, на якому запущена гра. Геймплей дозволяє гратись й удвох: пасажир автомобіля може керувати своїм персонажем за допомогою сенсорного екрану мультимедійної системи.

Your next charging session is going to be SO 👏 MUCH 👏 FUN 👏 pic.twitter.com/5YzSL36kCC — Tesla (@Tesla) 18 июня 2019 г.



Для гальмування водій Tesla також може використовувати фізичну педаль, а ось прискорюватися в грі аналогічним чином не вийде. При натисканні на педаль акселератора Buggy Racing ніяк не відреагує, а після виходу з гри водій отримає попередження системи безпеки.

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