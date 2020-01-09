Акции автомобилестроительной компании Илона Маска стремительно растут на новостях об удачном запуске производства в Китае и слухах о новых разработках технологического гиганта.

В среду акции производителя электромобилей из Силиконовой долины подскочили почти на 5%, закрывшись на рекордных 492,14 долл. за бумагу, увеличив рыночную капитализацию Tesla почти до 89 миллиардов долларов США. Это на 2 миллиарда больше, чем суммарная стоимость лидеров американского автомобилестроения General Motors (GM) и Ford, которая оценивается в 87 миллиардов долларов.

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Воодушевленные неожиданной прибылью в третьем квартале, успехами на новом заводе в Китае и поставками автомобилей, которые превзошли ожидания, в четвертом квартале, акции Tesla выросли более чем вдвое за последние три месяца. Уже сообщалось, что в конце года у компании набралось так много неотгруженных заказов, что Илон Маск и его мать работали в центре доставки Tesla всю Новогоднюю ночь.

"Понятно, что Tesla снова стала историей, и есть много хороших новостей", – сказал Дэвид Кудла, главный инвестиционный стратег в MainStay Capital Management. "Но есть еще некоторые проблемные вопросы, главным из которых является вопрос устойчивой доходности".

Подчеркивая доверие инвесторов к Маску и будущему росту его компании, его рыночная капитализация опередила своих конкурентов в США, даже несмотря на то, что их бизнес превосходит Tesla. GM и Ford поставили в США более 2 миллионов автомобилей в прошлом году, в сравнении с поставками Tesla по всему миру в 367 500 автомобилей.

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