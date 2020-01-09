Акції автомобілебудівної компанії Ілона Маска стрімко ростуть на новинах про вдалий запуск виробництва в Китаї і чутках про нові розробки технологічного гіганта.

У середу акції виробника електромобілів із Силіконової долини підскочили майже на 5%, закрившись на рекордних 492,14 дол. за папір, збільшивши ринкову капіталізацію Tesla майже до 89 мільярдів доларів США. Це на 2 мільярди більше, ніж сумарна вартість лідерів американського автомобілебудування General Motors (GM) і Ford, що оцінюється в 87 мільярдів доларів.

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Натхнені несподіваним прибутком в третьому кварталі, успіхами на новому заводі в Китаї і поставками автомобілів, які перевершили очікування, в четвертому кварталі, акції Tesla виросли більш ніж удвічі за останні три місяці. Вже повідомлялось, що в кінці року у компанії набралося так багато невідвантажений замовлень, що Ілон Маск і його мати працювали в центрі доставки Tesla всю Новорічну ніч.

"Зрозуміло, що Tesla знову стала історією, і є багато хороших новин ", - сказав Девід Кудла, головний інвестиційний стратег в MainStay Capital Management. "Але є ще деякі проблемні питання, головним з яких є питання стійкої прибутковості ".

Підкреслюючи довіру інвесторів до Маску і майбутнього зростання його компанії, його ринкова капіталізація випередила своїх конкурентів в США, навіть незважаючи на те, що їх бізнес перевершує Tesla. GM і Ford поставили в США більше 2 мільйонів автомобілів в минулому році, у порівнянні з поставками Tesla по всьому світу в 367 500 автомобілів.

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