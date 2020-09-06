Если Tesla Model Y кажется дороговатой с ценником от 43 тысячи долларов, то есть значительно более дешевый вариант. Стоит он всего 100 долларов, но и значительно меньше в размерах.

Ведь это детский автомобильчик, на котором можно сидеть верхом и отталкиваться ногами, а руль при этом торчит прямо из крыши "Теслы". Об этом говорится в программе "Авто24".

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Производитель этой машинки, компания Radio Flyer, создал этот детский транспорт в сотрудничестве с дизайн-студией самой Tesla. Авто разработали для детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет.



Машинка для малышей создана в сотрудничестве с дизайн-студией Tesla / Фото Radio Flyer



Детская версия Tesla Model Y / Скриншот из видео Radio Flyer

С точки зрения внешности она является копией Тесла Model Y: имеет в длину 68 сантиметров и весит всего 4 килограмма. Но при этом – неплохо оснащена.

Ведь имеет сигнал, эргономичное кресло, черные колесные диски с резиновой лентой. И, разумеется, точный руль. Разработчики называют эту машину "вашей первой Tesla".

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Смотрите видео программы "Авто 24":