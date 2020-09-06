Якщо Tesla Model Y здається задорогою з цінником від 43 тисяч доларів, то є значно дешевший варіант. Коштує він усього 100 доларів, але й значно менший в розмірах.

Адже це дитячий автомобільчик, на якому можна сидіти верхи й відштовхуватися ногами, а кермо при цьому стирчить прямо з даху "Тесли". Про це йдеться у програмі "Авто24".

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Виробник цієї машинки, компанія Radio Flyer, створив цей дитячий транспорт у співпраці із дизайн-студією самої Tesla. Авто розробили для дітей віком від 6 місяців до 4 років.



Машинка для малюків створена у співпраці з дизайн-студією Tesla / Фото Radio Flyer



Дитяча версія Tesla Model Y / Скриншот з відео Radio Flyer

З точки зору зовнішності він є копією Тесла Model Y: має в довжину 68 сантиметрів і важить усього 4 кілограми. Але при цьому – непогано оснащений.

Адже має сигнал, ергономічне крісло, чорні колісні диски з гумовою стрічкою. І, зрозуміло, точне кермо. Розробники називають цю машину "вашою першою Tesla".

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Автошоу в Пекіні стартує 26 вересня. Цю звістку з ентузіазмом сприйняли оператори авторинку та світові медіа.

Дивіться відео програми "Авто 24":