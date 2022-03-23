Своими электромобилями Made in Germany Илон Маск бросает вызов немецким автостроителям, приближает отказ Европы от двигателей внутреннего сгорания и ускоряет развитие всей автомобильной промышленности.

Илон Маск достиг своего. Когда в ноябре 2019 года глава Tesla объявил на гламурном мероприятии в Берлине (он был одним из лауреатов премии “Золотой руль”), что решил построить первый в Европе завод своей корпорации вблизи столицы Германии и что на сооружение этой гигафабрики мощностью 500 тысяч электромобилей понадобится не более двух лет, то в реалистичность такого плана поверили только единицы.

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Многочисленные скептики признали заявление любимца биржовиков лишь банальным пиаром, а поклонники харизматичного американского предпринимателя с грустью указали на неповоротливую немецкую бюрократию с ее бесконечными разрешительными процедурами. И, конечно, упомянули о новом берлинском аэропорту BER, на сооружение которого ушло 14 лет.

И вот 22 марта 2022 года в каких-то трех десятках километров от этого символа немецкого долгостроя Илон Маск передал первым 30 покупателям только что сошедшие с конвейера электрические кроссоверы Tesla Model Y стоимостью от 60 до 67 тысяч евро. Для участия в этом торжественном мероприятии в новый немецкий автоград Грюнхайде приехали канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck), премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войд.

Официальное введение в действие гигафабрики Tesla стало для Германии знаковым событием по нескольким причинам. Настойчивому американскому предпринимателю, готовому идти на риск и даже напролом (строительство началось на основании предварительных разрешений и закончилось до формального получения всего комплекта нужных документов) удалось доказать, что при активной поддержке властей сооружение огромного завода за два с небольшим года возможно сегодня не только в Америке или в Китае, но и в ФРГ. “Германия может быть быстрой”, – с гордостью заявил в своем выступлении в Грюнхайде Олаф Шольц.

Конечно, после торжественной церемонии пуска конвейера предприятию еще понадобится несколько месяцев, чтобы выйти на проектную мощность, но теперь вряд ли кто-нибудь сомневается, что глава и менеджеры Tesla справятся и с этой задачей. Тем более, что на гигафабриках в Калифорнии и Шанхае уже накоплен опыт выпуска Model Y. Это ускорит налаживание технологических процессов, хотя уровень автоматизации производства на немецком предприятии выше, чем китайском.

Правда, производственные планы могут несколько пострадать из-за перебоев в поставке сырья или отдельных деталей, вызванных как нарушениями глобальных логистических цепочек, так и войной России против Украины и международными санкциями против РФ.

Но эксперты указывают на специфику закупочной политики Tesla: компания заранее заключила контракты с производителями сырья, например, в Австралии и США, к тому же она меньше, чем другие представители отрасли, полагается на поставщиков и предпочитает сама производить необходимые компоненты. Да, теперь Tesla рядом с вошедшим в строй заводом строит в Грюнхайде собственную фабрику по производству аккумуляторных батарей.

Однако знаковое значение нового предприятия состоит далеко не только в рекордных темпах его сооружения. Решение Илона Маска разместить первую европейскую гигафабрику именно в Германии здесь восприняли как признак большого доверия к опыту и ноу-хау германской автомобильной промышленности. Завод в Грюнхайде, несомненно, укрепит потенциал и международные позиции этой ключевой отрасли экономики ФРГ.

Одновременно приход Tesla в Германию с большим производством означает прямой вызов традиционным немецким автостроителям, особенно ориентированным на премиум-сегмент. Им придется бросить много сил и средств на противостояние такому грозному и динамичному конкуренту.