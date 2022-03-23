Своїми електромобілями Made in Germany Ілон Маск кидає виклик німецьким автобудівникам, наближає відмову Європи від двигунів внутрішнього згоряння та прискорює розвиток усієї автомобільної промисловості.

Ілон Маск досяг свого. Коли в листопаді 2019 року глава Tesla оголосив на гламурному заході в Берліні (він був одним з лауреатів премії "Золоте кермо"), що вирішив побудувати перший у Європі завод своєї корпорації поблизу столиці Німеччини і що на спорудження цієї гігафабрики потужністю 500 тисяч електромобілів знадобиться не більше двох років, у реалістичність такого плану повірили лише одиниці.

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Численні скептики визнали заяву улюбленця біржовиків лише банальним піаром, а шанувальники харизматичного американського підприємця з сумом вказали на неповоротку німецьку бюрократію з її нескінченними дозвільними процедурами. І, звичайно, згадали про новий берлінський аеропорт BER, на спорудження якого пішли 14 років.

І ось 22 березня 2022 року в якихось трьох десятках кілометрів від цього символу німецького довгобуду Ілон Маск передав першим 30 покупцям електричні кросовери Tesla Model Y, що тільки що зійшли з конвеєра, вартістю від 60 до 67 тисяч євро. Для участі у цьому урочистому заході до нового німецького автограду Грюнхайде приїхали канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек (Robert Habeck), прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Дітмар Войд.

Офіційне введення в дію гігафабрики Tesla стало для Німеччини знаковою подією з кількох причин. Наполегливому американському підприємцю, готовому йти на ризик і навіть напролом (будівництво почалося на підставі попередніх дозволів і закінчилося до формального отримання всього комплекту потрібних документів) вдалося довести, що при активній підтримці влади спорудження величезного заводу за два з невеликим роками можливе сьогодні не тільки в Америці, чи Китаї, а й у ФРН. "Німеччина може бути швидкою", - з гордістю заявив у своєму виступі у Грюнхайді Олаф Шольц.

Звичайно, після урочистої церемонії пуску конвеєра підприємству ще знадобиться кілька місяців, щоб вийти на проектну потужність, але тепер навряд чи хтось сумнівається, що голова та менеджери Tesla впораються і з цим завданням. Тим більше, що на гігафабриках у Каліфорнії та Шанхаї вже накопичено досвід з випуску Model Y. Це прискорить налагодження технологічних процесів, хоча рівень автоматизації виробництва на німецькому підприємстві вищий, ніж китайському.

Щоправда, виробничі плани можуть дещо постраждати через перебої у постачанні сировини або окремих деталей, спричинених як порушеннями глобальних логістичних ланцюжків, так і війною Росії проти України та міжнародними санкціями проти РФ.

Але експерти вказують на специфіку закупівельної політики Tesla: компанія заздалегідь уклала контракти з виробниками сировини, наприклад, в Австралії та США, до того ж вона менша, ніж інші представники галузі, покладається на постачальників і вважає за краще сама виробляти необхідні компоненти. Так, тепер Tesla поруч із заводом, що увійшов до ладу, споруджує в Грюнхайді власну фабрику з виробництва акумуляторних батарей.

Проте знакове значення нового підприємства полягає далеко не лише у рекордних темпах його спорудження. Рішення Ілона Маска розмістити першу європейську гігафабрику саме у Німеччині тут сприйняли як ознаку великої довіри до досвіду та ноу-хау німецької автомобільної промисловості. Завод у Грюнхайді, поза сумнівом, ще більше зміцнить потенціал та міжнародні позиції цієї ключової галузі економіки ФРН.

Одночасно прихід Tesla до Німеччини з великим виробництвом означає прямий виклик традиційним німецьким автобудівникам, особливо тим, що орієнтовані на преміум-сегмент. Їм доведеться кинути багато сил і коштів на протистояння такому грізному та динамічному конкурентові.