Можно ли "закопать" легендарный "Патрол"?

Легендарный Nissan Patrol Y61 в свое время покорил миллионы сердец и даже сейчас, подержанным, сохраняет высокую цену. Подчиняя любое бездорожье, он стал действительно легендарным автомобилем.

Однако на смену Nissan Patrol Y61 пришло поколение Y62, которое сделано не для бездорожья, а для любителей роскоши и комфорта. Впрочем, предыдущая модель Y61 не “ушла на пенсию". Компания "Ниссан" продолжила выпуск "Патрол" Y61 и сейчас делает его для стран Африки. Именно такое авто попало на тест-драйв украинской команды SRT.

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Под капотом – знакомый двигатель ZD 30, а в салоне – всего 5 кнопок, простые сиденья и даже не все электроприводы окон. Однако это авто создавалось не для комфорта, поэтому команда SRT попыталась "закопать” его на украинском бездорожье. Получилось ли это у них, смотрите в видео.

Напомним, что легендарная Toyota Land Cruiser 70 тоже еще выпускается.