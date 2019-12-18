Чи можна "закопати" легендарний "Патрол"?

Легендарний Nissan Patrol Y61 свого часу підкорив мільйони сердець та навіть зараз, вживаними, зберігають високу ціну. Підкоряючи будь-яке бездоріжжя, він став справді легендарним автомобілем.

Однак на зміну Nissan Patrol Y61 прийшло покоління Y62, яке зроблено не для бездоріжжя, а для любителів розкоші та комфорту. Втім, попередня модель Y61 не "пішла на пенсію". Компанія “Ніссан” продовжила випуск "Патрол" Y61 і нині робить його для країн Африки. Саме таке авто потрапило на тест-драйв української команди SRT.

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Під капотом – знайомий двигун ZD 30, а в салоні – всього 5 кнопок, найпростіші сидіння і навіть не усі електроприводи вікон. Однак це авто створювалось не задля комфорту, тому команда SRT спробувала "закопати" його на українському бездоріжжі. Чи вийшло це у них, дивіться у відео.

Нагадаємо, що легендарна Toyota Land Cruiser 70 теж ще випускається.