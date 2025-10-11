Тест-драйв Opel Grandland: когда "нормальность" – новая роскошь

И вот, в 2025-м, немцы снова представили новый Grandland. Они его называют “большим SUV за разумные деньги”. Я же скажу проще: это будто заказать пиццу среднего размера, а привезли семейную.

Внешность: Opel, но после спортзала

Дизайнеры Opel решили, что машина с названием Grand должна быть действительно большой, а выглядеть – как накачанный культурист. Поэтому по сравнению с прошлым Grandland здесь большое все – и визуально, и по размерам. Новый Grandland на целых 17 см длиннее и на 4 см выше предыдущего, а колесная база – почти на 11 см! Это, считай, показатели на класс старшего автомобиля.

Внешне – это типичный современный Opel, разве что большой. Спереди - “фирменная маска” Vizor, но теперь не полностью темная, а полупрозрачная. Более того, она теперь с подсветкой, которая в темноте выглядит так, будто вы только что включили Xbox. Сзади – огромная надпись OPEL, чтобы даже сосед с 12-го этажа понял, на чем вы приехали. Все эти подсветки – вместо хрома: его здесь больше не найти.

С таким накачанным телом, подсветкой и ярким цветом "медный металлик" (без доплаты), новый Grandland – звезда на дороге. Этот Opel замечают, уважают и даже вежливо уступают дорогу.

Салон: немецкий IKEA

Внутри – нечто среднее между минимализмом, шведским дизайном и немецкой эргономикой. Материалы? Очень разнообразные. Здесь есть и ткань, и пластик, и кожа, и стекло, и даже глянец. Конечно, никакого хрома: блестящий металл – это сатин. Все материалы "веганские", то есть ни одно животное не пострадало. А некоторые пластики даже сделаны из переработанных материалов. В общем стерильно и функционально, как в мебельном шоу-руме: ничего лишнего, но уютно.

В версии GS, которая позиционируется как "Технологическая" – два здоровенных экрана (широкий 10-дюймовый перед водителем и прямоугольный 16-дюймовый в центре), руль удобный, все на своих местах. В тестовом автомобиле еще есть пакет "Техно плюс", который легко отличить по огромным цифрам проекционного дисплея на лобовом стекле. Пожалуй, самые большие цифры скорости из тех, что мне приходилось видеть на современных авто. Кроме привычного спидометра и знаков ограничения, которые считывает камера, перед глазами водителя высвечиваются еще направления поворотов от навигации Google-карт (с Waze почему-то не работает).

В "технопакете" также – камера 360°, обогрев лобового стекла, системы предупреждения о поперечном движении сзади и помощи при изменении полосы движения. А еще машина определяет качество воздуха – предупреждает, если сильно загрязненный. Что делать в таком случае? Уезжать отсюда как можно дальше.

Как и во всех новых Opel, сиденья сертифицированы ортопедами. Для тяжелых водителей здесь есть поддержка боков, а для длинноногих – нижняя выдвигающаяся подушка. То есть если ехать из Киева во Львов, то можно меняться за рулем с женой, и обоим будет удобно. Спина не вспотеет от контакта с искусственной кожей, ведь ее здесь нет (кожа Nappa в Opel только как опция, к тому же в комплекте с вентиляцией передних и подогревом задних сидений). А вот с дефлекторами обдува и климат-контролем на центральном экране лучше разобраться заранее.

Кстати, каждый из водителей выбирает собственный профиль. Он настраивает себе язык, вид дисплея, программы и виджеты экрана, маршруты в навигации. Grandland помнит до восьми водителей с собственными предпочтениями.

Интересно сделана беспроводная зарядка – такого я не видел ни в одном авто. Телефон прячется в коробочку с полупрозрачной стенкой. Когда он заряжается, через окошко видно зеленый огонек. Сквозь нее также просвечивается, когда на смартфон поступает сообщение. Самые нетерпеливые могут вытащить и проверить уведомления.

Под капотом: двигатель знакомый, как вареники в воскресенье

В Европе Opel Grandland полностью электрифицирован – он бывает электрическим, гибридным и плагин-гибридным. Но в Украине свои традиции: нет, не дизель, а 1,6-литровый бензиновый турбомотор. Это как старый друг, который всегда рядом. Мы его видели на Peugeot на 3008 и 5008, потом на 408. У него 180 л.с. – этого достаточно, чтобы выехать на трассу и не чувствовать себя фурой. До сотни – около 9 секунд. Не болид, но и не улитка. Как для габаритов этого кроссовера, хорошо тянет и не очень много потребляет. Больше восьми литров не было, хоть во время тест-драйва ездил как на трассе, так и по городу. Как для достаточно большого переднеприводного кроссовера – неплохо.

Изменение режимов Drive Mode несколько меняет характер: в спортивном быстрее переключаются передачи. Руль становится тяжелее и точнее, а реакция на нажатие педали газа – острее. Однако, конечно, в спортивный болид не превращает...

Есть еще гибрид с двигателем 1,2 литра, но у него "лошадок" меньше – всего 136. С ним он разгоняется до сотни на 1,5 секунды медленнее, хотя и аппетит меньше – всего 5,5 литра на сотню. Интересно, что цена версии GS с гибридом или турбобензиновиком одинакова, поэтому покупатель сам выбирает – динамика или экономичность.

На дороге: игра в Тетрис на релаксе

Управляемость? Это классический Opel: ничего драматического, ничего захватывающего, но и придраться не к чему. Подвеска в меру жесткая. Ямы нашего асфальта она не проглатывает, а скорее вежливо сообщает: “Смотри, здесь яма, а здесь – еще большая яма”.

На трассе машина чувствует себя уверенно, на обгонах мощности хватает. Но если вы ожидаете от нее характера, то нет – это другая философия. Grandland говорит: “Расслабься, друг. Мы же не на Нюрбургринге, а на трассе Киев-Чоп”.

Лучший выбор на трассе – активный круиз контроль. Он не только придерживается определенной скорости и тормозит перед препятствием, но и удерживает авто в своей полосе – причем не обязательно посередине, а может даже ближе к линии. Главное, чтобы ее было видно. А еще – не любит, когда на руле не чувствуется рука водителя.

Ночью видно, как днем. Ведь здесь применена full micro-LED технология дальнего света без

бликов. В каждой фаре по 25 тысяч пикселей, и они светят именно туда, куда надо водителю, а вовсе не на встречные авто. Ни разу никто не попросил переключить свет – отвлекаться на это уже не нужно.

Простор и практичность: влезет еще и арбуз

Багажник – 550 литров, то есть на 46 больше, чем у предшественника. Да и у конкурентов гораздо меньше. Это значит, что влезут чемоданы для всей семьи, еще и останется место для арбуза с базара. А надо перевезти холодильник – можно сложить сиденья и попробовать.

Задний ряд действительно просторный. Двое взрослых садятся с комфортом, и в них те же экологические материалы и удобства, что и спереди. Правда, особых привилегий нет, но это же и не премиум.

Цена и конкуренты: честность прежде всего

И теперь самое интересное – деньги. В Украине Opel Grandland с 1.6 турбо предлагают в пределах от 1 259 000 до 1 436 000 грн (в зависимости от комплектации $30,5 – 34,8). Это ставит его между Hyundai Tucson и Peugeot 3008 (который технически двоюродный брат). Конкуренты? Skoda Kodiaq дороже. VW Tiguan – тоже, еще и скучнее.

Opel берет другим: он честный. Ты платишь меньше, чем у “премиумов”, но получаешь машину, которая делает все, что надо, причем по-немецки качественно и без обмана.

Opel Grandland 1.6 - это SUV для тех, кто не гонится за громкими брендами. Он большой, просторный, удобный и достаточно мощный для трассы. Это тот самый случай, когда “нормальный” – комплимент. И, честно говоря, в наше время нормальность на дороге – это уже роскошь.

Фото Анны Слоницкой.

Технические характеристики