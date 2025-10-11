Тест-драйв Opel Grandland: коли “нормальність” – нова розкіш

І ось, у 2025-му, німці знову представили новий Grandland. Вони його називають “великим SUV за розумні гроші”. Я ж скажу простіше: це ніби замовити піцу середнього розміру, а привезли сімейну.

Зовнішність: Opel, але після спортзалу

Дизайнери Opel вирішили, що машина з назвою Grand повинна бути справді великою, а виглядати – як накачаний культурист. Тому у порівнянні з минулим Grandland тут велике все – і візуально, і за розмірами. Новий Grandland на цілих 17 см довший та на 4 см вищий за попередній, а колісна база – майже на 11 см! Це, вважай, показники автомобіля на клас старшого.

Зовні – це типовий сучасний Opel, хіба що великий. Спереду — “фірмова маска” Vizor, але тепер не повністю темна, а напівпрозора. Щобільше, вона тепер з підсвіткою, яка в темряві виглядає так, ніби ви щойно ввімкнули Xbox. Ззаду — величезний напис OPEL, щоб навіть сусід із 12-го поверху зрозумів, на чому ви приїхали. Всі ці підсвітки – замість хрому: його тут більше не знайти.

З таким накачаним тілом, підсвіткою та яскравим кольором «мідний металік» (без доплати), новий Grandland – зірка на дорозі. Цей Opel помічають, поважають і навіть ввічливо поступаються дорогою.

Салон: німецький IKEA

Всередині - щось середнє між мінімалізмом, шведським дизайном та німецькою ергономікою. Матеріали? Дуже різноманітні. Тут є і тканина, і пластик, і шкіра, і скло, і навіть глянець. Певна річ, жодного хрому: блискучий метал – то сатин. Всі матеріали «веганські», тобто жодна тварина не постраждала. А деякі пластики навіть зроблені з перероблених матеріалів. Загалом стерильно й функціонально, як у меблевому шоурумі: нічого зайвого, але затишно.

У версії GS, яка позиціонується як «Технологічна» – два здоровенних екрани (широкий 10-дюймовий перед водієм та прямокутний 16-дюймовий в центрі), кермо зручне, все на своїх місцях. У тестовому авто ще пакет «Техно плюс», який легко відрізнити за величезними цифрами проєкційного дисплея на лобовому склі. Мабуть, найбільші цифри швидкості з тих, що мені доводилось бачити на сучасних авто. Окрім звичного спідометра та знаків обмеження, які зчитує камера, перед очима водія висвічуються ще напрямки поворотів від навігації Google-карт (з Waze чомусь не працює).

В «технопакеті» також – камера 360°, обігрів лобового скла, системи попередження про поперечний рух позаду та допомоги при зміні смуги руху. А ще авто визначає якість повітря – попереджає, якщо сильно забруднене. Що робити в такому випадку? Їхати звідси якнайдалі.

Як і у всіх нових Opel, сидіння сертифіковані ортопедами. Для важких водіїв тут є підтримка боків, а для довгоногих – нижня подушка, що висувається. Тобто якщо їхати з Києва до Львова, то можна мінятися за кермом з дружиною, і обом буде зручно. Спина не спітніє від контакту зі штучною шкірою, адже її тут нема (шкіра Nappa в Opel лише як опція, до того ж в комплекті з вентиляцією передніх і підігрівом задніх сидінь). А от з дефлекторами обдуву та клімат-контролем на центральному екрані краще розібратись завчасно.

До речі, кожен з водіїв обирає власний профіль. Він налаштовує собі мову, вид дисплея, програми та віджети екрану, маршрути в навігації. Grandland памʼятає до восьми водіїв з власними вподобаннями.

Цікаво зроблена бездротова зарядка – такого я не бачив в жодному авто. Телефон ховається в коробочку з напівпрозорою стінкою. Коли він заряджається, через віконечко видно зелений вогник. Крізь неї також просвічується, коли на смартфон надходить повідомлення. Найбільш нетерплячі можуть витягнути та перевірити сповіщення.

Під капотом: двигун знайомий, як вареники у неділю

В Європі Opel Grandland повністю електрифікований – він буває електричним, гібридним та плагін-гібридним. Але в Україні свої традиції: ні, не дизель, а 1,6-літровий бензиновий турбомотор. Це як старий друг, який завжди поруч. Ми його бачили на Peugeot на 3008 та 5008, потім на 408. В нього 180 к.с. — цього достатньо, щоб виїхати на трасу і не почуватись фурою. До сотні — близько 9 секунд. Не болід, але й не равлик. Як для габаритів цього кросовера, добре тягне і не дуже багато споживає. Більше восьми літрів не було, хоч під час тест-драйву їздив як на трасі, так і по місту. Як для досить великого передньопривідного кросовера – непогано.

Зміна режимів Drive Mode дещо змінює характер: в спортивному швидше перемикаються передачі. Кермо стає важчим та точнішим, а реакція на натискання педалі газу – гостріші. Однак, певна річ, на спортивний болід не перетворює…

Є ще гібрид з двигуном 1,2 літра, але в нього «конячок» менше – всього 136. З ним він розганяється до сотні на 1,5 секунди повільніше, але й апетит менший – всього 5,5 літра на сотню. Цікаво, що ціна версії GS з гібридом чи турбобензиновиком однакова, тож покупець сам обирає – динаміка чи економічність.

На дорозі: гра в Тетріс на релаксі

Керованість? Це класичний Opel: нічого драматичного, нічого захопливого, але ж і придертись нема до чого. Підвіска в міру жорстка. Ями нашого асфальту вона не проковтує, а швидше чемно повідомляє: “Дивись, тут яма, а тут - ще більша яма”.

На трасі машина почувається впевнено, на обгонах потужності вистачає. Але якщо ви очікуєте від неї характеру, то ні — це інша філософія. Grandland каже: “Розслабся, друже. Ми ж не на Нюрбургрингу, а на трасі Київ-Чоп”.

Найкращий вибір на трасі – активний круїз контроль. Він не лише дотримується визначеної швидкості та гальмує перед перешкодою, але й втримує авто у своїй смузі – причому не обовʼязково посередині, а може навіть ближче до лінії. Головне, щоб її було видно. А ще – не любить, коли на кермі не відчувається рука водія.

Вночі видно, як вдень. Адже тут застосована full micro-LED технологія дальнього світла без

відблисків. В кожній фарі по 25 тисяч пікселів, і вони світять саме туди, куди треба водію, а зовсім не на зустрічні авто. Жодного разу ніхто не попросив перемкнути світло – відволікатись на це вже не потрібно.

Простір і практичність: влізе ще й кавун

Багажник — 550 літрів, тобто на 46 більше, ніж у попередника. Та й у конкурентів набагато менші. Це означає, що влізуть валізи для всієї родини, ще й залишиться місце для кавуна з базару. А треба перевезти холодильник – можна скласти сидіння та спробувати.

Задній ряд справді просторий. Двоє дорослих сідають із комфортом, і в них ті ж екологічні матеріали та зручності, що і спереду. Щоправда, особливих привілеїв нема, але це ж і не преміум.

Ціна та конкуренти: чесність перш за все

І тепер найцікавіше — гроші. В Україні Opel Grandland з 1.6 турбо пропонують у межах від 1 259 000 до 1 436 000 грн (залежно від комплектації $30,5 – 34,8). Це ставить його між Hyundai Tucson і Peugeot 3008 (який технічно двоюрідний брат). Конкуренти? Skoda Kodiaq дорожча. VW Tiguan — теж, ще й нудніший.

Opel бере іншим: він чесний. Ти платиш менше, ніж у “преміумів”, але отримуєш машину, яка робить все, що треба, причому по-німецьки якісно та без обману.

Opel Grandland 1.6 — це SUV для тих, хто не женеться за гучними брендами. Він великий, просторий, зручний і достатньо потужний для траси. Це той самий випадок, коли “нормальний” — комплімент. І, чесно кажучи, в наші часи нормальність на дорозі — це вже розкіш.

Фото Анни Слоніцької.

Технічні характеристики