Отдельные СТО для легковых и грузовых автомобилей.

Компания Total Украина планирует развернуть сеть СТО по замене масла для легковых и грузовых автомобилей. Это партнерская программа для независимых автосервисов, в которой французский концерн обеспечивает автосервис брендированием, смазочными материалами и маркетинговой поддержкой. А независимое СТО обязуется оказывать услуги высокого уровня на современном оборудовании и использовать в работе продукцию Total.

Легковой автосервис будет называться Total Quartz Auto Care, а грузовой – Total Rubia Truck Center. Такие центры уже действуют во всем мире, особое распространение они получили во Франции, Италии, Испании и Турции. Мировой опыт внедрения фирменных СТО будет распространяться и на Украину.

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Развитие сети СТО Total планируется на период 2019-2021 годы. О точном количестве станций под брендом Total в компании не сообщают, однако отмечают, что на первом этапе они будут открываться в городах с населением в больше полумиллиона человек и автопарком более 100 тысяч авто. Компания Total Украина будет отбирать партнеров по многим параметрам, главный из которых – возможность соблюдения высоких стандартов качества обслуживания. На всех отечественных брендированных СТО будет доступна полная линейка оригинальной продукции Total и Elf, поэтому потребитель будет уверен в качестве смазочных материалов на этом сервисе.

Кроме замены масла, посетители СТО под брендом Total могут получить и другие услуги, в зависимости от мощности конкретного сервиса. Первые автосервисы Total Quartz Auto Care уже открылись во Львовской, Одесской областях и в Киеве. Вскоре они появятся на Закарпатье и Харьковщине. В планах – охватить всю Украину.

Партнерские СТО Total будут привлекать владельцев постгарантийных автомобилей, предоставят им возможность записываться онлайн или с помощью мобильного приложения Total. Французский концерн обеспечит обучение персонала, а работа под известным брендом обещает независимому СТО увеличение количества клиентов.

Напомним, когда следует менять моторное масло.