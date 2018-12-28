Окремі СТО будуть для легкових та вантажних автомобілів.

Компанія Total Україна планує розгорнути мережу СТО із заміни оливи для легкових і вантажних автомобілів. Це партнерська програма для незалежних автосервісів, в якій французький концерн забезпечує автосервіс брендуванням, мастильними матеріалами та маркетинговою підтримкою. А незалежне СТО зобов’язується надавати послуги високого рівня на сучасному обладнанні та використовувати в роботі продукцію Total.

Легковий автосервіс буде називатись Total Quartz Auto Care, а вантажний - Total Rubia Truck Center. Такі центри вже діють у всьому світі, особливого поширення вони набули у Франції, Італії, Іспанії та Туреччині. Світовий досвід впровадження фірмових СТО буде розповсюджуватись і на Україну.

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Розвиток мережі СТО Total планується на період 2019-2021 роки. Про точну кількість станцій під брендом Total в компанії не повідомляють, однак зазначають, що на першому етапі вони будуть відкриватись в містах з населенням більше півмільйона осіб та автопарком більше 100 тисяч авто. Компанія Total Україна буде відбирати партнерів за багатьма параметрами, головна з яких – можливість дотримання високих стандартів якості обслуговування. На усіх вітчизняних брендованих СТО буде доступна повна лінійка оригінальної продукції Total та Elf, тому споживач буде впевнений у якості мастильних матеріалів на цьому сервісі.

Окрім заміни оливи, відвідувачі СТО під брендом Total можуть отримати й інші послуги, залежно від потужності конкретного сервісу. Перші автосервіси Total Quartz Auto Care вже відкрилися у Львівській, Одеській областях та у Києві. Незабаром вони з’являться на Закарпатті та Харківщині. В планах – охопити всю Україну.

Партнерські СТО Total будуть залучати власників післягарантійних автомобілів, нададуть їм змогу записуватись онлайн чи за допомогою мобільного додатку Total. Французький концерн забезпечить навчання персоналу, а робота під відомим брендом обіцяє незалежному СТО збільшення кількості клієнтів.

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