И это при зарплате в 12,5 тысяч долларов в месяц.

Ванесса Винс-Смолл из города Дариен в штате Коннектикут прославилась на весь мир своей жадностью и... нелепостью. Женщина крайне нагло воровала деньги у своего работодателя и очень неумело скрывала свои преступления.

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Владельцы дилерского центра BMW в городе Дариен долгое время не могли понять, почему предприятие несет убытки. Оптимизировались расходы, сокращался штат сотрудников, делались различные шаги для того, чтобы “выйти в плюс". Однако, впоследствии выяснилось, что проблема была в одном единственном человеке – главный бухгалтер дилерского центра в течение трех лет запускала руку в карман своего работодателя, завладев таким образом более чем миллионом долларов.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что Ванесса Винс-Смолл (интересно, что двойную фамилию воровки можно перевести как “маленький выигрыш”) похитила 904 659 долларов, совершив 65 несанкционированных электронных перевода с банковского счета компании на личный счет в American Express. Еще 207 778 долларов она украла, оплатив свои расходы прямо со счета дилерского центра. Еще чуть более 31 тысячи она не постеснялась перевести прямо на свои кредитные карты. Общая сумма ущерба составила 1 143 998 долларов.

На присвоенные средства нечистая на руку бухгалтер покупала дорогие мебель и дизайнерскую одежду, оплачивала пластические операции и поездки за границу с мужем, а одной из последних ее покупок стал спортивный автомобиль Ford Mustang (26 тысяч долларов). Возможно, именно эта покупка и привлекла к госпоже Винс-Смолл внимание руководства, в результате чего женщина и была привлечена к суду.

Ванесса свою вину признала и следующие 30 месяцев проведет в тюрьме, хотя максимальная мера наказания за подобные махинации предусматривает до 20 лет тюремного заключения.

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