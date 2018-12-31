І це при зарплатні у 12,5 тисяч доларів на місяць.

Ванесса Вінс-Смолл з міста Дарієн у штаті Коннектикут прославилась на увесь світ своєю жадібністю та… безглуздістю. Жінка вкрай нахабно цупила гроші у свого роботодавця і дуже невміло приховувала свої злочини.

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Власники дилерського центру BMW у місті Дарієн довгий час не могли зрозуміти, чому підприємство збиткує. Оптимізувались витрати, скорочувався штат співробітників, робились різноманітні кроки для того, аби “вийти в плюс”. Однак, згодом з’ясувалось, що проблема була у одній єдиній людині – головний бухгалтер дилерського центру протягом трьох років запускала руку у кишеню свого роботодавця, заволодівши таким чином більш ніж мільйоном доларів.

У ході судових розглядів з'ясувалось, що Ванесса Вінс-Смолл (цікаво, що подвійне прізвище злодійки можна перекласти як “маленький виграш”) викрала 904 659 доларів, здійснивши 65 несанкціонованих електронних переказів з банківського рахунку компанії на особистий рахунок в American Express. Ще 207 778 доларів вона вкрала, сплативши власні витрати прямо з рахунку дилерського центру. Ще трохи більше 31 тисячі вона не посоромилася перевести прямо на свої кредитні картки. Загальна сума збитку склала 1 143 998 доларів.

На привласнені кошти нечиста на руку бухгалтерка купувала дорогі меблі і дизайнерський одяг, оплачувала пластичні операції і поїздки за кордон з чоловіком, а однією з останніх її покупок став спортивний автомобіль Ford Mustang (від 26 тисяч доларів). Можливо саме ця покупка і привернула до пані Вінс-Смолл увагу керівництва, внаслідок чого жінку і було притягнуто до судую.

Ванесса свою провину визнала і наступні 30 місяців проведе у в'язниці, хоча максимальна міра покарання за подібні махінації передбачає до 20 років тюремного ув'язнення.

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