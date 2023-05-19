В Хиросиме, Япония, проходит саммит G7, и некоторые автопроизводители воспользовались возможностью объявить о новых проектах.

Toyota, ее дочерняя компания Daihatsu и Suzuki (в которой Toyota владеет около 5%) попали в новости, выпустив три электрических микроавтобуса, созданных в соответствии со спецификациями ключевых автомобилей.

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Электрические фургоны с аккумуляторными батареями являются частью общеиндустриального движения к нейтральности углерода. Транспортные средства класса Kei, кроме бензиновых двигателей ограниченного объема, имеют строгие ограничения по размерам, позволяющим им передвигаться по узким улицам в густонаселенных районах. Они также имеют привилегии на определенные налоговые льготы и парковочные льготы.

Правила размера двигателя, по-видимому, не применяются к электрическим фургонам, но они все равно будут соответствовать ограничениям размера. Микроавтобусы Kei часто используются для решения проблемы «последней мили» в логистике, поскольку они могут ездить по людным улицам, недоступным для большего коммерческого транспорта.

Daihatsu, специализирующаяся на автомобилях kei, создаст фургоны и назовет их вариант HiJet Cargo. Имя HiJet стало неизменным в модельном ряду компании с 1960 года, но эти новые версии будут переднеприводными, в отличие от заднеприводных бензиновых вариантов. Версия Toyota будет называться Pixis Van, тогда как Suzuki будет называться Every, табличка с названием, существующая с 1982 года. Помимо значков, фургоны смотрятся идентичными. Сообщается, что запас хода на одном заряде составляет около 200 км.

Выставка проходила совместно с Японской ассоциацией автопроизводителей, возглавляемой бывшим генеральным директором Toyota Акио Тойодой. Тойода оставил руководящую должность в компании, основанной его дедушкой, в апреле, но все еще выполняет роль смотрителя как председатель правления. Toyoda критиковали за медленное внедрение электромобилей, а новый генеральный директор Кодзи Сато подчеркнул роль электрических аккумуляторов в продвижении вперед, придерживаясь многостороннего подхода к нейтральности углерода с помощью водорода и гибридов. Эти фургоны, возможно, разрабатывались еще до выхода Тойоды на пенсию.