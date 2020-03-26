25 марта было зарегистрировано предприятие BYD Toyota Electric Vehicle Technology Co Ltd с уставным капиталом 48,65 миллионов долларов.

Совместное предприятие расположится на территории города Шэньчжэнь в округе Пиншань, на территории китайской провинции Хубэй.

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BYD – китайский партнер концерна Daimler в сегменте электрокаров и крупнейший в мире производитель батарейных автомобилей – и компания Toyota договорились о создании СП еще в ноябре 2019 года, однако официальный статус отношения между двумя фирмами получили только сейчас. BYD и Toyota имеют равные доли в совместном предприятии – по 50%.

Главными целями BYD Toyota Electric Vehicle Technology будут дизайн и разработка электрических транспортных средств и смежной продукции, импорт-экспорт и внутренние продажи электрокаров, а также послепродажное обслуживание. О выпуске электрокаров под новой маркой речь не идет, однако, фактически, будущие батарейные модели BYD и Toyota будут идентичны в техническом плане.

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