25 березня було зареєстровано підприємство BYD Toyota Electric Vehicle Technology Co Ltd з уставним капіталом 48,65 мільйонів доларів.

Спільне підприємство розташується на території міста Шеньчжень в окрузі Піншань, що на території китайської провінції Хебей.

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BYD – китайський партнер концерну Daimler в сегменті електрокарів і найбільший у світі виробник батарейних автомобілів та компанія Toyota домовились про створення СП ще у листопаді 2019 року, однак офіційний статус відносини між двома фірмами отримали лише зараз. BYD та Toyota мають рівні частки у спільному підприємстві – по 50%.

Головними цілями BYD Toyota Electric Vehicle Technology будуть дизайн та розробка електричних транспортних засобів і суміжної продукції, імпорт-експорт та внутрішні продажі електрокарів, а також післяпродажне обслуговування. Про випуск електрокарів під новою маркою мова не йде, однак, фактично, майбутні батарейні моделі BYD та Toyota будуть ідентичними в технічному плані.

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