В течение многих лет Toyota экспериментирует с топливными элементами в рамках Project Portal, а теперь решилась на следующий шаг – серийный выпуск грузовика.

Для серийного выпуска электрогрузовика "Тойота" решила использовать собственные мощности, использовав собственную марку грузовиков Hino. Кстати, лучшую на домашнем рынке.

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Новая модель будет базироваться на шасси Hino Profia и будет оснащена двумя топливными элементами Toyota. При этом производитель подтвердил, что речь идет о тех же топливных элементах, которые использует второе поколение Mirai.

Фото: Toyota Mirai 2021 / Toyota

Кроме топливных элементов, грузовик будет оснащен электрическим двигателем, литий-ионным аккумуляторным блоком и резервуаром для хранения водорода большой емкости. Последний должен обеспечить грузовик возможность преодолевать до 600 километров на одном заряде. Поскольку пополнение резервуара с водородом занимает считанные минуты, Toyota надеется отбить покупателей у Tesla Semi.

Фото: водородный электрогрузовик Toyota Project Portal 2.0 2018 года / Toyota

"Грузовые автомобили большой грузоподъемности обычно используются для перевозки по шоссе; следовательно, они должны иметь достаточную дальность хода и грузоподъемность, а также возможность быстрой заправки". По последнему пунктом электрическиц грузовик Tesla проигрывает водородному электрокару. В то же время в топливных элементах есть свои недостатки, включая относительно ограниченную инфраструктуру для заправки водорода.

Фото: водородный грузовик Toyota-Hino Profia / Toyota

О грузовике пока мало известно, но Toyota сообщила, что у него будет специально доработанное шасси, которое обеспечит "оптимальную упаковку" для топливных элементов и соответствующих компонентов. Конструкция Hino Profia также получит "всестороннее снижение веса для обеспечения достаточной грузоподъемности".

Время появления водородного грузовика Toyota на рынке не названо, но все указывает на то, что ждать придется не более года.

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