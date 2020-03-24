Протягом багатьох років Toyota експериментує з паливними елементами в рамках Project Portal, а тепер зважилась на наступний крок – серійний випуск вантажівки.

Для серійного випуску електровантажівки “Тойота” вирішила використовувати власні потужності, використавши власну марку важнтажівок Hino. До речі, кращу, на домашньому ринку.

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Нова модель базуватиметься на шасі Hino Profia та буде оснащена двома паливними елементами Toyota. При цьому виробник підтвердив, що мова йде про ті самі паливні елементи, що використовує друге покоління Mirai.

Фото: Toyota Mirai 2021 / Toyota

Окрім паливних елементів, вантажівка буде оснащена електричним двигуном, літій-іонним акумуляторним блоком та резервуаром для зберігання водню великої ємності. Останній повинен забезпечити вантажівку можливістю долати до 600 кілометрів на одному заряді. Оскільки поповнення резервуару з воднем займає лічені хвилини, Toyota сподівається відбити покупців у Tesla Semi.

Фото: воднева електровантажівка Toyota Project Portal 2.0 2018 року / Toyota

“Вантажні автомобілі великої вантажопідйомності зазвичай використовуються для перевезення по шосе; отже, вони повинні мати достатню дальність ходу і вантажопідйомність, а також можливість швидкої заправки”. За останнім пунктом електрична вантажівка Tesla програє водневому електрокару. В той же час у паливних елементах є власні недоліки, включаючи відносно обмежену інфраструктуру для заправки водню.



Фото: воднева вантажівка Toyota-Hino Profia / Toyota

Про вантажівку поки що мало відомо, але Toyota повідомила, що у неї буде спеціально доопрацьоване шасі, яке забезпечить “оптимальну упаковку” для паливних елементів та відповідних компонентів. Конструкція Hino Profia також зазнає “всебічного зниження ваги для забезпечення достатньої вантажопідйомності”.

Час появи водневої вантажівки Toyota на ринку не названий, та все вказує на те, що чекати доведеться не більше року.

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