Презентация состоялась в морском порту Лос-Анджелеса.

Грузовик под названием Kenworth T680s базируется на модели T680 Class 8 и имеет силовую установку на водородных топливных элементах от Toyota.

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Сотрудничество двух компаний является частью гранта в размере $41 миллиона, выделенного на грузовые перевозки с нулевым или близким к нулю уровнем вредных выбросов, предоставленного Калифорнийским советом воздушных ресурсов и портом Лос-Анджелеса, что является основным эксплуатантом. Всего выпущено десять таких грузовиков.

Фото: Kenworth T680s на водородных топливных элементах Toyota / Toyota

Kenworth T680s использует для питания электрических двигателей энергию топливных элементов фирмы Toyota, которые производят ее из водорода и воздуха. Резервный запас электроэнергии накапливается в литий-ионной батарее, которая также может питать моторы. Общий запас хода Kenworth T680s составляет более 480 км, при нормальных условиях эксплуатации.

Расширенная программа борьбы за чистый воздух в Калифорнии стоимостью более $80 миллионов предусматривает также создание фундаментальной топливной инфраструктуры для водородных машин, в том числе двух новых заправочных станций Shell.

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