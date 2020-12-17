Toyota расширяет официальную дилерскую сеть в Украине и объявляет отбор новых уполномоченных дилеров с местонахождением в трех городах: Краматорске, Черкассах и Чернигове.



К участию в отборе приглашаются юридические лица, имеющие соответствующее намерение присоединиться к официальной дилерской сети Toyota и развивать автомобильный бизнес в Украине.

Для участия в отборе необходимо прислать заявку на электронный адрес DealerDevelopment@toyota.ua не позднее 31 января 2021 года.

В заявке необходимо указать:

город расположения потенциального дилерского центра;

название компании, от имени которой будет подаваться информация для участия в отборе, код ЕГРПОУ и краткую информацию о бенефициарных владельцах;

контактную информацию: номер телефона, адрес электронной почты и имя контактного лица.

После рассмотрения заявки коммуникация по уточнению деталей и получению дополнительной информации будет продолжена представителями ПИИ “Тойота-Украина”.