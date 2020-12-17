Toyota розширює офіційну дилерську мережу в Україні й оголошує відбір нових уповноважених дилерів з місцезнаходженням у трьох містах: Краматорську, Черкасах та Чернігові.

До участі у відборі запрошуються юридичні особи, які мають відповідний намір долучитися до офіційної дилерської мережі Toyota та розвивати автомобільний бізнес в Україні.

Для участі у відборі потрібно надіслати заявку на електронну адресу DealerDevelopment@toyota.ua не пізніше 31 січня 2021 року.

У заявці необхідно вказати:

місто розташування потенційного дилерського центру;

назву компанії, від імені якої подаватиметься інформація для участі у відборі, код ЄДРПОУ та коротку інформацію про бенефіціарних власників;

контактну інформацію: номер телефону, адресу електронної пошти та ім’я контактної особи.

Після розгляду заявки комунікація щодо уточнення деталей та отримання додаткової інформації буде продовжена представниками ПІІ “Тойота-Україна”.