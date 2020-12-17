Toyota розширює офіційну дилерську мережу в Україні й оголошує відбір нових уповноважених дилерів з місцезнаходженням у трьох містах: Краматорську, Черкасах та Чернігові.
До участі у відборі запрошуються юридичні особи, які мають відповідний намір долучитися до офіційної дилерської мережі Toyota та розвивати автомобільний бізнес в Україні.
Для участі у відборі потрібно надіслати заявку на електронну адресу DealerDevelopment@toyota.ua не пізніше 31 січня 2021 року.
У заявці необхідно вказати:
- місто розташування потенційного дилерського центру;
- назву компанії, від імені якої подаватиметься інформація для участі у відборі, код ЄДРПОУ та коротку інформацію про бенефіціарних власників;
- контактну інформацію: номер телефону, адресу електронної пошти та ім’я контактної особи.
Після розгляду заявки комунікація щодо уточнення деталей та отримання додаткової інформації буде продовжена представниками ПІІ “Тойота-Україна”.
- Інформація, викладена у цьому матеріалі, не є і жодним чином не може тлумачитись як оферта або публічна обіцянка винагороди чи умови конкурсу. Подання і розгляд заявки на участь у відборі, подання додаткової інформації та проведення переговорів не створюють для жодної сторони будь-яких зобов’язань або гарантій щодо подальшого співробітництва.