Toyota показала электрический Urban Cruiser

Модель выпущена чтобы усилить позиции Toyota в классе компактных электрических внедорожников, дополняя обновленный bZ4X и опережая запуск C-HR + и bZ4X Touring в 2026 году. Urban Cruiser разработан как чисто электрический SUV.

Платформа и конструктивные особенности

Модель построена на специализированной платформе BEV, разработанной с приоритетом внутреннего пространства и запаса хода. Интеграция аккумулятора в силовую структуру кузова обеспечивает высокую жесткость и низкий центр тяжести. Защита батареи реализована через энергопоглощающие элементы и внешнюю раму, что повышает безопасность при фронтальных и боковых ударах. Оптимизированная аэродинамика днища и аккумуляторного блока напрямую влияет на энергоэффективность и снижение шума.

Силовые установки и аккумуляторы

Toyota предлагает два варианта литий-железо-фосфатных аккумуляторов, ориентированных на долговечность и снижение стоимости владения.

Переднеприводная версия с батареей 49 кВт-ч развивает 106 кВт мощности, 193 Нм крутящего момента и обеспечивает запас хода до 344 км по циклу WLTP.

Версия с батареей 61 кВт-ч доступна как с передним, так и с полным приводом. Передний привод предлагает 128 кВт и запас хода до 426 км, тогда как полноприводная конфигурация с дополнительным задним электродвигателем мощностью 48 кВт развивает суммарно 135 кВт и 307 Нм, обеспечивая до 395 км пробега.

Все версии способны буксировать прицепы с тормозами массой до 750 кг, что является нетипичным показателем для электромобилей этого класса.

Гарантия и ресурс батареи

Программа Toyota Battery Care гарантирует сохранение не менее 70 процентов первоначальной емкости аккумулятора в течение 10 лет или до 1 000 000 км пробега при условии ежегодной проверки. Это является одним из самых сильных аргументов бренда в дискуссии о долгосрочной надежности электромобилей.

Вывод

Toyota Urban Cruiser является еще одним компактным электрокроссовером на рынке который уже плотно заполнен подобными предложениями. Это модель демонстрирует прагматичный подход бренда к электрификации: акцент на долговечность, реальный запас хода, функциональность и сохранение внешности внедорожника. Такая стратегия может обеспечить Urban Cruiser спрос в массовом B-SUV сегменте при адекватной ценовой политике.