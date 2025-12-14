Какие современные автомобили отличаются только логотипами на решетке, а реально – клоны других моделей

Когда-то создание “клонов” было типичным явлением для рынка, особенно в 90-х и в начале 2000-х годов, когда General Motors массово выпускал почти идентичные внедорожники под марками Chevrolet, Buick, GMC, Oldsmobile, а впоследствии даже Saab и Isuzu, отмечает Carscoops.

Казалось, эти времена прошли, ведь современные модели, даже на общих платформах, стали получать уникальную внешность и собственный характер. Однако сегодня эта тенденция возвращается. Самым очевидным примером стало сотрудничество Toyota и Subaru. Сначала они создали почти неразличимые спорткары GR86 и BRZ, а затем повторили подход с электрическими кроссоверами bZ4X и Solterra.

Теперь обе компании расширили партнерство настолько, что уже готовятся предлагать до четырех пар автомобилей, которые практически не отличаются друг от друга. Новые Toyota C-HR и bZ Woodland имеют аналоги от Subaru - Uncharted и Trailseeker, которые отличаются лишь несколькими мелкими деталями. Фактически в дилерских центрах двух брендов покупатели будут видеть почти одинаковые машины, просто с разными эмблемами.

Аналогичные процессы происходят и в Европе. Ford, который стремится сократить расходы на электромобили, практически передал разработку двух ключевых моделей немецкому Volkswagen. Результатом стали Explorer EV и Capri EV - электрокроссоверы на основе VW ID.4 и ID.5. Первый еще получил сдержанно положительные отзывы, однако Capri стал примером того, как бесхарактерный ребрендинг может провалиться.

Из-за слабых продаж Ford был вынужден сокращать производство в своем кельнском центре, но вместо изменения стратегии компания уже объявила о новом партнерстве - на этот раз с Renault. Два электромобиля французской разработки появятся под маркой Ford в 2028 году, и есть все основания полагать, что их уникальность будет минимальной.

Показательной стала и премьера Nissan Rogue Plug-in Hybrid 2026 года в Японии. Несмотря на громкое имя, это практически полная копия Mitsubishi Outlander PHEV - от трансмиссии до салона. Разница только в шильдике и некоторых элементах декора. Однако в этом случае такая стратегия может сработать: Nissan имеет значительно большую дилерскую сеть, и многие покупатели предпочитают брать знакомый бренд, даже если он предлагает уже известную технику без изменений.

В общем инженерия эмблем возвращается не из-за лени автопроизводителей, а из-за экономических реалий. Разработка новых платформ, особенно электрических, стоит миллиарды долларов, и разделение этих расходов между двумя или даже тремя брендами выглядит привлекательным решением. Однако такая экономия рискует повлиять на уникальность моделей и ощущение “фирменного характера”, которое покупатели ожидают от определенного бренда.

Остается вопрос: заметят ли люди, что покупают почти одинаковые автомобили под разными названиями? Опыт прошлых лет показывает, что значительная часть покупателей не обращает на это внимания или не придает этому значения, если цена и оснащение их устраивают. Но в долгосрочной перспективе такая стратегия может подорвать имидж отдельных брендов и свести их уникальность к набору логотипов на одинаковых кузовах.

В любом случае автопроизводители, похоже, уже определились. В мире, где создание нового авто становится все дороже и сложнее, инженерия эмблем снова становится нормой. И покупателям придется решить, готовы ли они мириться с тем, что под разными значками им все чаще предлагают одну и ту же машину.