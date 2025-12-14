Які сучасні автомобілі відрізняються лише логотипами на решітці, а реально - клони інших моделей

Колись створення “клонів” було типовим явищем для ринку, особливо у 90-х і на початку 2000-х років, коли General Motors масово випускав майже ідентичні позашляховики під марками Chevrolet, Buick, GMC, Oldsmobile, а згодом навіть Saab та Isuzu, зазначає Carscoops.

Здавалося, ці часи минули, адже сучасні моделі, навіть на спільних платформах, стали отримувати унікальну зовнішність і власний характер. Проте сьогодні ця тенденція повертається. Найочевиднішим прикладом стала співпраця Toyota та Subaru. Спершу вони створили майже нерозрізнені спорткари GR86 і BRZ, а згодом повторили підхід з електричними кросоверами bZ4X та Solterra.

Тепер обидві компанії розширили партнерство настільки, що вже готуються пропонувати до чотирьох пар автомобілів, які практично не відрізняються одне від одного. Нові Toyota C-HR та bZ Woodland мають відповідники від Subaru — Uncharted та Trailseeker, котрі відрізняються лише кількома дрібними деталями. Фактично у дилерських центрах двох брендів покупці бачитимуть майже однакові машини, просто з різними емблемами.

Аналогічні процеси відбуваються і в Європі. Ford, який прагне скоротити витрати на електромобілі, практично передав розробку двох ключових моделей німецькому Volkswagen. Результатом стали Explorer EV та Capri EV — електрокросовери на основі VW ID.4 та ID.5. Перший ще отримав стримано позитивні відгуки, однак Capri став прикладом того, як безхарактерний ребрендинг може провалитися.

Через слабкі продажі Ford був змушений скорочувати виробництво у своєму кельнському центрі, але замість зміни стратегії компанія вже оголосила про нове партнерство — цього разу з Renault. Два електромобілі французької розробки з’являться під маркою Ford у 2028 році, і є всі підстави вважати, що їхня унікальність буде мінімальною.

Показовою стала й прем’єра Nissan Rogue Plug-in Hybrid 2026 року в Японії. Попри гучне ім’я, це практично повна копія Mitsubishi Outlander PHEV — від трансмісії до салону. Різниця лише в шильдику та деяких елементах декору. Проте у цього випадку така стратегія може спрацювати: Nissan має значно більшу дилерську мережу, і багато покупців воліють брати знайомий бренд, навіть якщо він пропонує вже відому техніку без змін.

Загалом інженерія емблем повертається не через лінощі автовиробників, а через економічні реалії. Розробка нових платформ, особливо електричних, коштує мільярди доларів, і поділ цих витрат між двома або навіть трьома брендами виглядає привабливим рішенням. Проте така економія ризикує вплинути на унікальність моделей і відчуття “фірмового характеру”, яке покупці очікують від певного бренду.

Залишається питання: чи помітять люди, що купують майже однакові автомобілі під різними назвами? Досвід минулих років показує, що значна частина покупців не звертає на це уваги або не надає цьому значення, якщо ціна та оснащення їх влаштовують. Але у довгостроковій перспективі така стратегія може підірвати імідж окремих брендів і звести їхню унікальність до набору логотипів на однакових кузовах.

У будь-якому разі автовиробники, схоже, вже визначилися. У світі, де створення нового авто стає дедалі дорожчим і складнішим, інженерія емблем знову стає нормою. І покупцям доведеться вирішити, чи готові вони миритися з тим, що під різними значками їм усе частіше пропонують одну й ту саму машину.