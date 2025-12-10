Оголошено вартість і характеристики електричного Subaru Uncharted

Стартовою модифікацією електромобіля початкового рівня стане Uncharted Premium FWD, вартістю майже 35 000 доларів, зазначає Carscoops. Вона отримала дизайн, який практично повторює силует Toyota C-HR, хоча й доповнений фірмовими елементами Subaru. Кросовер оснащений світлодіодною оптикою, сенсорними двірниками, електроприводом дверей багажника та 18-дюймовими легкосплавними колесами.

Дорожній просвіт у 208 мм робить машину більш пристосованою до поганих доріг, ніж можна очікувати від електромобіля початкового рівня. Інтер’єр виконано у мінімалістичному стилі: водія зустрічає 7-дюймова цифрова панель приладів та 14-дюймовий центральний мультимедійний дисплей з підтримкою Android Auto й Apple CarPlay.

На короткій центральній консолі розташований поворотний селектор передач та подвійна станція для бездротової зарядки. Комфорт доповнюють підігрів передніх сидінь, 10-позиційне електрорегулювання крісла водія, шкіряне кермо та дворівневий клімат-контроль. Також передбачена система безключового доступу, аудіо з шістьма динаміками та повний комплект систем безпеки EyeSight — з адаптивним круїз-контролем, системами попередження про перехресний рух, утримання смуги, розпізнавання знаків і навіть екстреним автокеруванням.

Базова версія використовує батарею на 74,7 кВт-год, яка живить передній електродвигун потужністю 221 к.с. Запас ходу становить понад 483 км. Коли заряд опускається нижче норми, машину можна швидко поповнити за допомогою порту NACS: заряд з 10 до 80% займає лише 28 хвилин. Наступна модифікація — Uncharted Sport вартістю 39 795 доларів — додає рейлінги на даху, оздоблення StarTex, підігрів шкіряного керма та електрорегулювання сидіння переднього пасажира.

Також з’являються додаткові системи допомоги водієві: асистент зміни смуги, система допомоги у заторах та монітор кругового огляду. Головне ж — повний привід з двома електромоторами, що сумарно видають 338 к.с. При цьому запас ходу залишається доволі високим — понад 459 км.

Топова версія Uncharted GT за 43 795 доларів виділяється панорамним скляним дахом і 20-дюймовими колесами темного металевого відтінку. За додаткові 970 доларів пропонується двоколірне фарбування кузова. Всередині з’являється підігрів і вентиляція передніх сидінь, підігрів заднього ряду, преміальна аудіосистема Harman Kardon та цифрове дзеркало заднього виду з HomeLink. Через важче оснащення й більші колеса запас ходу трохи зменшується, але й досі перевищує 435 км.

Subaru позиціонує Uncharted як абсолютно нову точку входу у світ своїх електромобілів. І хоча відхід від традиційного повного приводу у базовій версії виглядає несподівано, компанія компенсує це значною автономністю, хорошим оснащенням та конкурентною ціною.