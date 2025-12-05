Новий Trailseeker від Subaru коштує на 5000 доларів дорожче, ніж Outback

Як зазначає Carscoops, стартовій комплектації Trailseeker отримує закриту передню панель замість решітки, світлодіодну оптику, автоматичні склоочисники, електропривод дверей багажника та колеса розміром вісімнадцять дюймів, прикриті аеродинамічними накладками. Дорожній просвіт становить 211 міліметрів, що навіть більше, ніж у нового Jeep Cherokee, а всередині встановлено великий центральний дисплей на 14-дюймів і компактну цифрову панель приладів.

Передні сидіння мають підігрів та оббивку StarTex, а крісло водія регулюється у десяти напрямках. Салон доповнено контурною підсвіткою, кліматичною установкою та бездротовим заряджанням для двох смартфонів. Вся лінійка Trailseeker стандартно оснащується комплексом безпеки EyeSight, до якого входять адаптивний круїз-контроль, система утримання смуги руху, асистент у заторах, автоматичне гальмування перед перешкодою та функції, що контролюють поперечний рух спереду і ззаду.

Система також включає моніторинг сліпих зон, активну допомогу при перестроюванні та функцію, що попереджає про ризик виїзду зі своєї смуги. Комфортніша комплектація Limited, оцінена у 43 995 доларів, відрізняється більшими двадцятидюймовими колесами, безконтактним відкриванням багажних дверей та значно розкішнішим салоном. Всередині з’являється підігрів керма, підігріті задні сидіння, електрорегулювання пасажирського крісла та фірмова аудіосистема Harman Kardon.

Крім того, автомобіль отримує цифровий ключ і потужну розетку змінного струму в багажному відділенні, що дозволяє підключати енергомістке обладнання або живити кемпінгові прилади. Найвищу позицію у модельній лінійці займає Trailseeker Touring за 46 555 доларів. Він додає панорамний скляний дах, глянцевий чорний акцент на капоті та можливість замовити двоколірне забарвлення кузова.

У салоні з’являється цифрове дзеркало заднього виду, вентиляційні сидіння для водія та переднього пасажира, а також спеціальні підігрівані зони для ніг. За додаткову плату пропонуються чорно-сині шкіряні сидіння. Незалежно від комплектації, усі Trailseeker оснащуються акумулятором ємністю 74,7 кВт-год і повноприводною силовою установкою з двома електродвигунами. Сумарна віддача становить 375 кінських сил, і це дозволяє автомобілю прискорюватися до 100 км на годину всього за 4,4 секунди.

Таким чином, Trailseeker стає найшвидшим Subaru, який будь-коли продавали в США. Очікуваний запас ходу становить близько 386 км, а заряджання на постійному струмі потужністю 150 кВт забезпечує швидке поповнення батареї до 80 відсотків за 28 хвилин. Кросовер також оснащено портом NACS, що робить його сумісним із зарядною інфраструктурою Tesla.

Trailseeker вийде на ринок у трьох конфігураціях: Premium за 39 995 доларів, Limited за 43 995 доларів і Touring за 46 555 доларів. Продажі стартують на початку наступного року, і Subaru очікує, що інтерес до електричної новинки буде значно вищим, ніж до будь-якої їхньої попередньої моделі.