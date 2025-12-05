Новый Trailseeker от Subaru стоит на 5000 долларов дороже, чем Outback

Укр
Subaru объявила стартовые цены на свой новый электрический кроссовер Trailseeker 2026 года, который сочетает черты универсала и SUV. Базовая версия будет стоить 39 995 долларов - это уже на пять тысяч больше, чем обновленный Outback, но компания уверена, что автомобиль предлагает значительно больше, чем традиционный бензиновый конкурент.
Данила Северенчук
5 декабря, 18:30
Как отмечает Carscoops, в стартовой комплектации Trailseeker получает закрытую переднюю панель вместо решетки, светодиодную оптику, автоматические стеклоочистители, электропривод двери багажника и колеса размером восемнадцать дюймов, прикрыты аэродинамическими накладками. Дорожный просвет составляет 211 миллиметров, что даже больше, чем у нового Jeep Cherokee, а внутри установлен большой центральный дисплей на 14-дюймов и компактную цифровую панель приборов.

Передние сиденья имеют подогрев и обивку StarTex, а кресло водителя регулируется в десяти направлениях. Салон дополнен контурной подсветкой, климатической установкой и беспроводной зарядкой для двух смартфонов. Вся линейка Trailseeker стандартно оснащается комплексом безопасности EyeSight, в который входят адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения, ассистент в пробках, автоматическое торможение перед препятствием и функции, контролирующие поперечное движение спереди и сзади.

Система также включает мониторинг слепых зон, активную помощь при перестроении и функцию, предупреждающую о риске выезда из своей полосы. Комфортная комплектация Limited, оценена в 43 995 долларов, отличается большими двадцатидюймовыми колесами, бесконтактным открыванием багажной двери и значительно более роскошным салоном. Внутри появляется подогрев руля, подогретые задние сиденья, электрорегулировка пассажирского кресла и фирменная аудиосистема Harman Kardon.

Кроме того, автомобиль получает цифровой ключ и мощную розетку переменного тока в багажном отделении, что позволяет подключать энергоемкое оборудование или питать кемпинговые приборы. Самую высокую позицию в модельной линейке занимает Trailseeker Touring за 46 555 долларов. Он добавляет панорамную стеклянную крышу, глянцевый черный акцент на капоте и возможность заказать двухцветную окраску кузова.

В салоне появляется цифровое зеркало заднего вида, вентиляционные сиденья для водителя и переднего пассажира, а также специальные подогреваемые зоны для ног. За дополнительную плату предлагаются черно-синие кожаные сиденья. Независимо от комплектации, все Trailseeker оснащаются аккумулятором емкостью 74,7 кВт-ч и полноприводной силовой установкой с двумя электродвигателями. Суммарная отдача составляет 375 лошадиных сил, и это позволяет автомобилю ускоряться до 100 км в час всего за 4,4 секунды.

Таким образом, Trailseeker становится самым быстрым Subaru, который когда-либо продавали в США. Ожидаемый запас хода составляет около 386 км, а зарядка на постоянном токе мощностью 150 кВт обеспечивает быстрое пополнение батареи до 80 процентов за 28 минут. Кроссовер также оснащен портом NACS, что делает его совместимым с зарядной инфраструктурой Tesla.

Trailseeker выйдет на рынок в трех конфигурациях: Premium за 39 995 долларов, Limited за 43 995 долларов и Touring за 46 555 долларов. Продажи стартуют в начале следующего года, и Subaru ожидает, что интерес к электрической новинке будет значительно выше, чем к любой их предыдущей модели.

