Тест-драйв Subaru Forester: знаешь, чем владеешь

Subaru Forester 2025 года – это не очередной рестайлинг, а новое поколение. Шестое. Но более честно и в духе времени они бы могли его назвать Forester 5.1. Существенно улучшенный, причем везде. Он даже на 30 мм длиннее и на 15 мм шире предшественника. Высота не изменилась – должно же будет что-то стабильное в этом изменчивом мире.

На тест-драйве у нас максимальная комплектация Touring. Это означает, что мы получили все: перфорированную кожу, звук Harman Kardon, подогревы всего, до чего можно дотянуться и огромный 11,6-дюймовый экран, который, к счастью, не забрал всех физических кнопок. С этим всем Forester Touring обойдется вам в 2 039 000 гривен. Чтобы было дешевле, можно выбрать версию Sport (она отличается зелеными элементами на радиаторной решетке на кузове и сиденьями из экокожи) или Limited (тканевый салон, меньше опций).

Дизайн: удивите чем-то другим

Если вы ожидали, что Subaru вдруг выпустит что-то, что заставит удивленно крутить головой вслед, то вы не знаете японцев. Чтобы определить новое поколение Forester, нужно его разглядывать. Затемненная решетка радиатора, в которую интегрированы двухуровневые фары. Массивные пластиковые накладки по всему кузову подчеркивают внедорожный характер.

Японцы говорят, что у него "крепкий, величавый вид". А мне кажется, что он выглядит так, будто ему абсолютно наплевать на то, что вы о нем думаете. Он приехал не на показ мод. Он приехал работать. Причем он давно знает, как это: спокойно проезжать там, где другие побоятся даже капот воткнуть.

Главное, что они не изменили: обзорность. Она здесь на высоте, причем как в прямом, так и переносном смыслах. Такое впечатление, что японцы сначала сделали кресло и руль, а уже потом добавили кузов, убедившись, что он не ограничивает ваш взгляд. А это на наших дорогах бесценно. Также на первом плане безопасность. Если водитель уверен, что автомобиль безопасен, он может ему доверять и в других дисциплинах.

Что под капотом

Для Украины предлагается уникальная версия: 2,5-литровый атмосферный оппозитный двигатель Boxer (FB25). Ни, газ поставить нельзя – здесь прямой впрыск и еще масса современных решений, которые не приемлют вмешательства местных мастеров. Например, давление повышено до 12 баров, а форсунки за цикл делают аж 13 впрысков. Поэтому этот усовершенствованный японскими инженерами мотор выдает честных 185 лошадиных сил и 247 Нм крутящего момента. Это обеспечивает немаленькой машине ускорение до 100 км/ч за 9,7 секунды.

Это не бешеная динамика, согласен. Это... адекватность. Это не тот автомобиль, на котором вы будете соревноваться со светофора с юным владельцем "заряженного" хэтчбека. Это тот автомобиль, на котором вы будете просто ехать. Lineartronic CVT работает "плавно и результативно", что в переводе означает: "он не воет, как сумасшедший, если вы нажмете педаль, но и не заставит вас почувствовать ускорение, вызывающее оторопь". Но при интенсивном разгоне имитирует небольшие переключения передач.

Оппозитный двигатель, кроме узнаваемого звука, дает низкий центр тяжести, и это чувствуется. Руль на скорости "наливается тяжестью", и в поворотах Forester держится уверенно, на удивление контролируемо, как для кроссовера. Но! Когда вы идете на обгон на трассе со 130 км/ч, вы определенно хотите "большего". Естественно – ведь это не болид. Это рабочая лошадка.

Заявленный расход топлива (7,9 л/100 км в смешанном цикле) - это, разве что для идеальных условий. В реальных (120-130 км/ч трасса и город) он выходит на уровень 9,7–10 10,5 л/100 км. И это, пожалуй, единственный настоящий недостаток Forester.

Бездорожье: вот он где убежит от конкурентов

В его родной стихии – вне твердых дорог – Subaru действительно может утереть нос всем своим конкурентам. Ведь пока другие из поколения в поколение становились городскими франтами, Forester сохранил душу. У него 22 см клиренса и постоянный полный привод Symmetrical AWD. Правда, теперь соотношение тяги между передней и задней осями не 50:50, а 60:40. Больше на передке, ведь там машина тяжелее. И эта формула работает не хуже, чем предыдущая.

Мы залезли на внедорожную трассу, где соревнуются специально подготовленные багги и внедорожники. Да еще и в типично осеннюю погоду – дождь, морось, под колесами сплошное месиво. Прошли все: камни, грязь, глину, устроили диагональное вывешивание... И что? Ничего. Включили X-Mode в режим "глубокий снег/грязь", и он просто полез. Без лишних драм, без истерик, без трескучих систем. Гребет себе, и все. А если вы боитесь спускаться, то система помощи при спуске сама контролирует скорость (5 км/ч), чтобы довезти всех целыми и не испуганными.

Именно здесь уместным оказалась система кругового обзора на 360 градусов – она позволяет рассмотреть опасные ветви и камни будто сверху, с высоты дрона. А улучшенная жесткость кузова позволяет на вывешивание даже открыть багажник.

Подвеска здесь, как и раньше, очень энергоемкая и проглатывает большие неровности без всяких эмоций. Собственно, это и есть главное преимущество для украинских дорог: Subaru не пытается быть спортивным. Forester пытается быть прочным и надежным во всем. В этом помогает и звукоизоляция – она здесь везде, где возможно, и выполняет свою роль очень эффективно.

Он следит за вами

На первый взгляд, в салоне все знакомо – даже приборная панель стрелочная, с небольшим дисплеем посередине. Но все это показное.

Высокая посадка, мягкие сиденья с электроприводом, надежно охватывают тело и не дают расшатываться в поворотах или на бездорожье. Материалы подобраны качественные – перфорированная и обычная кожа, алькантара, кусок дерева, прострочка ... ну и глянцевый пластик – куда же без него?

Дисплей мультимедийной системы на 11,6 дюйма имеет вертикальную ориентацию. И это логично. По бокам от него размещены джойстики и кнопки, которые должны быть физическими на каждом авто – регулировка громкости, обдув ветрового стекла, подогрев заднего и быстрая регулировка температуры водителя и пассажира. А нужно больше функций – на дисплее есть большие, понятные с первого взгляда кнопки. Например, блок управления климатом всегда занимает две нижние строки меню. Надо больше настроек – одно касание, и весь экран уже позволяет управлять климатом. Верхний ряд – для виджетов. Их можно выбрать на свой вкус: календарь, компас, потребление топлива или даже температура масла и охлаждающей жидкости. Все кнопки – большие и понятные.

Apple CarPlay / Android Auto здесь беспроводные, работают без нареканий. Полочка для индукционной зарядки смартфона – на месте, и очень удобном. А главное - Subaru помнит, что у нас зимы бывают настоящие: подогрев передних и задних сидений, руля, двухзонный климат - все есть, по крайней мере в этой комплектации. Не забыли и о смартфонах: для каждого ряда есть по два разъема USB (Type-A и Type-C).

Второй ряд – не только для детей, которые в детском кресле не будут доставать ногами спину папы. Места здесь достаточно для взрослых любой комплекции и роста. Подлокотник с местом для стаканов делает дальние поездки беспроблемными. Багажник огромный, из него можно сложить сиденья для перевозки громоздких вещей. Конечно, створка с электроприводом и возможностью открывать ее взмахом ноги (в максимальной комплектации).

Всевидящее око

Настоящий герой здесь - обновленный комплекс безопасности EyeSight. Он использует три камеры, чтобы видеть дорогу в 3D, словно человек. Адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение - все это есть. И работает EyeSight "хрупко и осторожно". Это значит, что он не кричит на вас каждые пять секунд, а лишь сообщает.

А еще – Forester следит за водителем. Сначала он его запоминает, когда пристраивает главные функции под себя. А потом, каждый раз, когда садитесь в салон, машина сканирует водителя, узнает его и вспоминает все любимые настройки.

Но это только начало. Ведь где-то в панели приборов кто-то пристально следит за вами: как только вы решили проверить сообщение в смартфоне, сразу появляется сообщение: "Следите за дорогой". Subaru бывает и снисходителен: если в пробке вы поймали гаву и не заметили, как передняя машина уже отъехала, он об этом тоже сообщит.

На самом деле EyeSight оберегает водителя от возможной опасности со всех сторон – при выезде назад покажет авто или пешехода, движущихся по вашей траектории, а при повороте на перекрестке – просканирует пространство сбоку и даже остановится самостоятельно, если спрогнозирует столкновение. И даже научит не заезжать за разметку без включенного поворотника.

Кроссовер, не боящийся бездорожья

Forester 2025 года - это не про скорость. Он не про гламур. Он не о том, чтобы заставить вас чувствовать себя гонщиком.

Он о том, чтобы вы поехали куда угодно и использовали его для чего угодно. Он вместительный, он безопасен (особенно с этим EyeSight), он имеет проверенную конструкцию и, что самое главное, он не боится украинских дорог. Это автомобиль, который верен своим традициям. В то время, как остальной мир бежит за электрическими трендами, Subaru просто продолжает делать то, что умеет лучше всего: довезти своих пассажиров, куда им нужно, Независимо от наличия или отсутствия дорог к этому месту.