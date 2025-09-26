Новый Subaru Forester появился в украинских автосалонах

26 сентября в Киеве состоялась презентация Subaru Forester шестого поколения. Модель изменилась эволюционно, одновременно сохранила традиционные для поклонников бренда ценности.

Кстати что нового в Forester шестого поколения

Модель Forester – наиболее популярна в линейке Subaru, ее доля составляет 25-30% продаж бренда. Новое поколение предназначено для тех, кто легок на подъем в жизни – то есть в любое время может отправиться навстречу приключениям. Новинка поддерживает главный тренд отрасли – электрификацию, поэтому уже в следующем году в продаже появится гибридная версия.

Внешне Subaru Forester получило новое “лицо” и несколько вырос в размерах – в длину и ширину. Важную роль в дизайне сыграло улучшение аэродинамики – в частности, ребра в кузове и на бампере снижают сопротивление воздуху и загрязненность машины во время непогоды.

Главный приоритет конструкторов – безопасность пассажиров и всех тех, кто окружает автомобиль. Для этого кузов стал еще на 10% жестче (прошлое поколение – на 70%), в стандартное оборудование включены все системы безопасности. Например, дополнительная подушка безопасности размещена под ногами пассажира. Она во время ДТП уменьшает нагрузку на позвоночник пассажира.

В традиционную для Subaru систему EyeSight входит дополнительная широкая камера, которая следит за ситуацией. При этом автомобиль самостоятельно тормозит во многих случаях – когда видит препятствие во время поворота на перекрестке или напротив движения.

В салоне – стрелочная панель приборов и большой вертикальный дисплей с размещенными сбоку кнопками управления климата. Сиденья водителя 10 получили позиций управления вместо восьми у предшественника, лучшую боковую и поперечную поддержку.

Улучшенная шумоизоляция – в частности, четкость разговоров спереди стада выше на 3,4%, а на втором ряду – на 12,5%. В “шестом“ Forester использована рулевая рейка с двумя валами. Это обеспечивает лучшую точность управления и меньшую задержку реакций.

Имеющиеся в Украине автомобили оснащаются модернизированным 2,5-литровым атмосферным двигателем на 185 л.с., у которого крутящий момент вырос до 247 Нм. При этом расход топлива составляет 10,1 литров на 100 километров в городе, 6,7 на трассе и 7,9 литров – в смешанном цикле.

Трансмиссия традиционно вариаторная, этот раз имеет возможность ручного переключения на 8 ступеней. Традиционный постоянный полный привод теперь распределен не пополам, а 60% на переднюю ось и 40% на заднюю – в соответствии с нагрузкой на оси. Фирменная система X-Mode распределяет крутящий момент между каждым колесом отдельно.

Кстати Subaru будет называть свои модели по новой системе

Сейчас в украинских официальных дилеров представлены Subaru Forester в трех комплектациях. Начальная Limited за 1 833 тысячи грн. ($43600) отличается двухцветными 18-дюймовыми дисками, черными рейлингами на крыше, мультимедийкой на 6 динамиков, тканевой обивкой сидений.

Версия Sport за 1 899 000 ($45200) получила синюю ленту на радиаторе, черные колесные диски, двухрежимный X-Mode, встроенную навигацию, обивку сидений из экокожи.

Топовая версия Touring оценена в 2 039 000 грн ($48540). У нее двухцветные колесные диски, беспроводная зарядка телефона, панорамная крыша, премиальная аудиосистема Harman Kardon на 11 динамиков, сиденья из перфорированной кожи и замши.