Subaru буде называть свои модели тремя буквами

Как сообщает Carscoops, три новые заявки на торговые марки, поданы в Патентное ведомство США, свидетельствуют о том, что вскоре могут появиться новые модели Subaru, вероятно, электрические. Заявки касаются названий “ACX”, “VPX” и “ZPX”. Как известно, бренд никогда не использовал эти названия и они также не связаны с предыдущими моделями или концепциями.

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Кроме того, похоже, что эти названия не будут использоваться для обозначения компонентов или комплектаций. Как впервые заметил Carbuzz, все три заявки на торговые марки содержат заявки на версию STI Performance.

Это очень необычно для Subaru, поскольку сейчас компания не продает ни одного продукта с маркировкой STI. Конечно, BRZ tS и WRX tS имеют некоторое оборудование с маркировкой STI, но ни один из них не является настоящим творением STI. Интересно также, что торговая марка ZPX имеет тег Wilderness.

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Конечно, вполне вероятно, что это лишь возможные названия, которые бренд рассматривает, но, возможно, никогда не будет использовать. В прошлом году Subaru зарегистрировала десяток других названий, включая Accomplice, Everguide, Everpass, Getaway, Highroad, Hightrail, Outsider, Tailwind, Trailhead, Trailseeker, Uncharted и Viewfinder. Из всех них сейчас используются только Trailseeker и Uncharted.