Названо лучшие универсалы, которые можно купить в 2025 году

Универсалы, как говорят их название, удивительно универсальные автомобили. Они имеют динамику управления низкопрофильных седанов или хэтчбеков, но одновременно просторность и практичность внедорожников. В Европе они еще популярны, в Украине – только среди подержанных, и очень мало в Соединенных Штатах, пишут в Road & Truck.

Но все еще есть несколько замечательных вариантов для тех, кто ценит этот тип кузова. Это лучшие универсалы, продающихся сегодня, перечислены в порядке от самого дешевого до самого дорогого в США, продающихся новыми.

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Subaru Outback

Огромный процент всех универсалов, продаваемых в США, – это Subaru Outback. Это авто имеет репутацию автомобиля, который хорошо справляется со многими вещами, сочетая практичность универсала с прочным видом внедорожника. Его кроссоверный вид и высокий дорожный просвет делает его привлекательным для многих людей. Новый Outback выйдет в 2026 году, но он выглядит значительно менее похожим на универсал, чем раньше.

Volvo V60 Cross Country

К сожалению, Volvo прекратила продажи гибридной версии универсала V60 Polestar Engineered в США, но версия Cross Country все еще доступна. Это стильный, немного приподнятый универсал с плюшевым интерьером, который стандартно оснащен 247-сильным четырехцилиндровым турбодвигателем с 48-вольтовой гибридной системой.

Volvo V90 Cross Country

Если V60 вам недостаточно большой или практичный, есть также Volvo V90 Cross Country. Он имеет больший, роскошный салон, а также обшивку кузова и дополнительный дорожный просвет для случайных поездок по бездорожью. Он также немного мощнее, поскольку оснащен четырехцилиндровым силовым агрегатом B6 мощностью 295 л.с.

Кстати Audi вскоре представит новый суперуниверсал

Audi А6 Allroad

Audi время от времени продавала версию Allroad своего универсала A6 Avant в США, и последнее поколение – не исключение. Это отличный вариант с плавным двигателем V6, регулируемой пневматической подвеской и роскошным салоном.

Mercedes-Benz E 450 All-Terrain

Универсал E-класса довольно плохо продается его в США, ведь седан является гораздо более популярным выбором. Как и модели Allroad от Audi, пакет All-Terrain включает немного больше обшивки и дорожного просвета, но E-класс все еще остается традиционным универсалом по сути.

Porsche Taycan Cross Turismo

Нужен немного больший дорожный просвет от вашего электроуниверсала? Porsche имеет автомобиль Taycan Cross Turismo. По сути, это версия кузова Subaru Outback от Porsche, которая предоставляет Taycan более высокую посадку, пластиковую облицовку кузова и стандартный полный привод. Cayenne лучше подходит для настоящего бездорожья, но эта более практичная версия Taycan может подойти тем, кто готов время от времени выезжать на грунтовую или гравийную дорогу.

Mercedes-AMG E 53

Мы можем с нежностью вспоминать времена универсала AMG E 63 с двигателем V-8, который до недавнего времени продавался в США, но вскоре должен появиться новый универсал, который станет следующим лучшим предложением. AMG E 53 предлагается со своим гибридным силовым агрегатом мощностью более 600 л.с.

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BMW M5 Touring

BMW не известна своими универсалами, как Volvo, но это не делает новую версию Touring последнего M5 менее привлекательной. Это же 717-сильный гибридный универсал с подзарядкой от сети. И пока что спрос на этот универсал значительно превышает ожидания.

Audi RS6 Avant

Audi RS6 Avant имеет 621 лошадиных сил и фирменную систему полного привода Quattro от Audi в большом, комфортном кузове универсала. И в отличие от предыдущих моделей, он на самом деле продается в Америке. И им прекрасно управлять.