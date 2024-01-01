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Mercedes-AMG готовит новый сверхмощный электроседан

Подразделение Mercedes-AMG поделилось тизером будущей высокопроизводительной модели. Седан будет иметь мощность в более 1000 лошадиных сил и будет электрической альтернативой AMG GT 4 Door с двигателем внутреннего сгорания.
Mercedes-AMG поделился тизером нового электроседана: фото - Auto24

ФОТО: Mercedes-Benz|

Тизер высокопроизводительного электроседана Mercedes-AMG

Даниил Северенчук
logo9 мая, 14:28
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Немецкий автопроизводитель поделился первыми изображениями своего будущего конкурента Porsche Taycan и Audi RS e-tron GT. Прототип имеет элегантный дизайн, подобный концепту Mercedes Vision AMG трехлетней давности.

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Главной особенностью модели являются светодиодные дневные ходовые огни, имитирующие форму треугольной звезды. Подобные, правда, несколько меньшие ДХО, установлены на новом CLA и будут добавлены к другим новым моделям Mercedes-Benz и Mercedes-AMG.

Седан имеет стремительный силуэт и привлекательные спицевые колесные диски. Задняя часть получила круглые фонари со знакомым звездным мотивом. Также автомобиль будет иметь активное заднее антикрыло для лучшей управляемости на высоких скоростях.

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Основой полностью электрического родственника AMG GT 4-Door будет новая архитектура AMG.EA с аккумуляторным блоком от Sila Nanotechnologies и электродвигателями от британской фирмы Yasa. Сообщается, что Mercedes-AMG стремится достичь четырехзначного показателя мощности, что позволит будущему электроседану конкурировать с флагманскими моделями Taycan и RS e-tron GT.

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