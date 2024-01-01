Mercedes-AMG готує новий надпотужний електроседан

Німецький автовиробник поділився першими зображеннями свого майбутнього конкурента Porsche Taycan та Audi RS e-tron GT. Прототип має елегантний дизайн, подібний до концепту Mercedes Vision AMG трирічної давнини.

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Головною особливістю моделі є світлодіодні денні ходові вогні, що імітують форму трикутної зірки. Подібні, щоправда, дещо менші ДХВ, встановлені на новому CLA та будуть додані до інших нових моделей Mercedes-Benz та Mercedes-AMG.

Седан має стрімкий силует та привабливі спицеві колісні диски. Задня частина отримала круглі ліхтарі зі знайомим зірковим мотивом. Також автівка матиме активне заднє антикрило для кращої керованості на високих швидкостях.

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Основою повністю електричного родича AMG GT 4-Door буде нова архітектура AMG.EA з акумуляторним блоком від Sila Nanotechnologies та електродвигунами від британської фірми Yasa. Повідомляється, що Mercedes-AMG прагне досягти чотиризначного показника потужності, що дозволить майбутньому електроседану конкурувати з флагманськими моделями Taycan та RS e-tron GT.